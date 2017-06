Bad Dürrheim Pralles Wochenende in Bad Dürrheim

Beim Heimat- und Trachtenmarkt mit internationalem Drehorgeltreffen ist am kommenden Wochenende einiges geboten

Bad Dürrheim (sgn) Der Baden-Württembergische Trachtenmarkt findet am kommenden Samstag, 17., und Sonntag, 18. Juni, zum 13. Mal in der Kurstadt statt. Nun wurde er von den Veranstaltern zum Heimat- und Trachtenmarkt umfunktioniert. Das liege daran, dass es immer schwieriger werde, gute Aussteller und Marktbeschicker zu finden, sagt Daniel Limberger von der Kur- und Bäder GmbH. Um das Niveau des Trachtenmarktwochenendes zu halten, habe man sich daher entschlossen, neben den Ständen für Trachten und Zubehör, einen Markt mit Brauchtums- und Handwerksvorführungen dazuzunehmen. Neu ist außerdem die Kombination mit dem vierten internationalen Drehorgeltreffen. Zusammen mit dem verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt werden das also sehr abwechslungsreiche Tage.

31 Händler präsentieren sich im Bereich vom Irma-Areal bis zum Hotel Soleo mit einem Angebot von Trachtenschmuck, Holzarbeiten bis hin zu Schaffellprodukten, Edelsteinen, Stoffen, Spitzen und mehr. Ganz dem Heimatgedanken entsprechend, habe man darauf geachtet, dass die Händler regionale Anbieter sind, sagen die Veranstalter. Auf dem Rathausplatz treten Samstag, von 11 Uhr bis 20 Uhr, verschiedene Musikgruppen auf. Im Haus des Bürgers können die Besucher wieder beim Fertigen von Trachten, dem Besticken von Hauben und dem Schäppel- und Rosenhut-Handwerk zuschauen. Neue Impulse soll der Vortrag des Brauchtumsexperten Professor Werner Mezger geben, sagt Hans Schäfer vom Trachtengau. Am Sonntag ist nach dem Trachtengottesdienst und Mittagstisch ein Kindertrachtenumzug vom Gasthaus Krone zum Rathausplatz mit 18 Gruppen geplant. Ein weiterer Programmpunkt ist die Kunstausstellung "Facing Tradition" von Sebastian Wehrle auf der Empore im Haus des Bürgers.

Das Wochenende im Zeichen der Tracht beginnt aber schon viel früher: Am Freitagabend eröffnen sieben der 21 angekündigten Drehorgelspieler im Rahmen der Konzertreihe "Stunde der Kirchenmusik" mit ihrem Benefizkonzert in der evangelischen Kirche das Drehorgeltreffen. "Beim ersten Mal war die Kirche voll und wir hoffen wieder auf so eine gute Resonanz", sagt Drehorgler und Rosenkavalier Rudolf Balbach.

Während des Trachtenfachmarkts sind die Luisenstraße und die Friedrichstraße übrigens in folgenden Abschnitten für den Verkehr gesperrt: Ab der ehemaligen Rehaklinik Irma bis zur Luisenpassage ist die Luisenstraße von Samstag, 17. Juni, 8 Uhr, bis Sonntag, 18. Juni, 20 Uhr, gesperrt. Die Friedrichstraße ist ab der alten Rehaklinik Irma bis zur Bäckerei Fischerkeller, Ecke Salzstraße, am Sonntag, 18. Juni, von 12 Uhr bis 19 Uhr, gesperrt.