Zwischen dem Schmotzigen Dunnstig und Fasnets-Dienstag hat die Polizei keine kritischen Vorfälle verzeichnet. Mitarbeiter des städtischen Bauhofs beseitigt nun die letzten Spuren des Spektakels.

Gut 10 000 Besucher hat Walter Klumpp – bis zur Stadtschlüsselübergabe heute Abend "Bürgermeister außer Dienst" – allein beim Fasnet-Mendig-Umzug geschätzt, dazu kommen 50 beteiligte Zünfte und Gruppen. Doch obwohl in den vergangenen Tagen so viele Feierfreudige in der Kurstadt zusammenkamen, wie sonst selten im Jahr, blieb alles friedlich, sagt die Polizei. Einziges Relikt des Spektakels sind 5,5 Tonnen Müll. Doch auch das sei normal, heißt es seitens des Bauhofs.

"Das war eine sehr angenehme, ruhige Fasnet", sagt Dieter Popp vom Polizeipräsidium Tuttlingen. Zwischen dem Schmotzigen Dunnstig und dem Fasnachts-Dienstag haben die Beamten keine Vorkommnisse in Bad Dürrheim verzeichnet. "Aus polizeilicher Sicht ist alles friedlich verlaufen", sagt er. In den vergangenen Tagen seien sogar deutlich weniger Trunkenheitsfahren aufgenommen worden, als an üblichen Wochenenden. "Es war ein fröhliches Fasnetstreiben bei kaiserlichem Wetter."

Doch dieses hat natürlich auch so manche Spuren in den Straßen hinterlassen. "Wir haben gut 5,5 Tonnen Müll eingesammelt", sagt Bauhofsleiter Michael Liedtke. Klingt im ersten Moment ziemlich viel. "Ist an Fasnet aber vollkommen normal", sagt er.

Um sechs Uhr morgens haben Liedtke und zwölf seiner Mitarbeiter mit dem Aufräumen begonnen, fegten insbesondere Konfetti und Stroh zusammen. Der Putztrupp durchkämmte bis in die Mittagsstunden die Stadt. Ein Problem seien dabei die kleinen Schnaps-Fläschchen gewesen, mit denen viele der Zuschauer am Rande des Umzugs miteinander angestoßen hatten. "Die liegen überall in den Grünanlagen, jetzt unter dem Schnee." Sobald dieser taut, müssen seine Mitarbeiter speziell dort nochmals ran.

Ganz zufrieden ist der Bauhofleiter hingegen mit dem Zustand der Blumenbeete. "Wenn die Leute sehen, dass sie bepflanzt sind, treten sie eher nicht hinein", ist er sich sicher. Die wenigsten seien während der närrischen Tage beschädigt worden.

Alltag kehrt zurück