Bad Dürrheim Polizei sucht weiter nach Zeugen des Brands beim FC Bad Dürrheim

Nach dem Feuer beim FC Bad Dürrheim schließen die Ermittler vorsätzliche Brandstiftung nicht aus

Meterhoch seien in der Nacht zum vergangenen Donnerstag die Flammen in den Himmel geragt, als die Bewirtungshütte des FC Bad Dürrheim in Flammen stand, sagte Vorsitzender Albrecht Schlenker am Vormittag nach dem Vorfall. Zeugen haben sich laut Angaben der Polizei bislang jedoch noch nicht gemeldet.

"Wir müssen davon ausgehen, dass es Brandstiftung war", sagt Thomas Kalmbach vom Polizeipräsidium Tuttlingen. Hinweise auf technische Ursachen seien am Brandort nämlich nicht gefunden worden. Ob das Feuer vorsätzlich, also wissentlich und absichtlich, verursacht worden ist oder fahrlässig und damit ohne den Gedanken, eine Straftat begehen zu wollen, könne derzeit noch nicht gesagt werden. "Wir können aber nicht ausschließen, dass es sich um fahrlässige Brandstiftung handelt und ermitteln auch in diese Richtung", so Kalmbach. Erst recht seien Zeugen wertvoll, die etwa Hinweise geben können, ob sich zur Tatzeit Personen auf der Sportanlage aufgehalten haben, diese im besten Fall noch beschreiben können.

Wie es seitens des Polizeipostens in Bad Dürrheim heißt, komme es im Areal um den Sportplatz nicht überdurchschnittlich häufig zu Vorfällen oder Sachbeschädigungen. "Das ist für uns bisher kein signifikanter Ort, auf den wir ein besonderes Augenmerk legen müssen", sagte ein Beamter des Postens.

Gut 10 000 Euro Schaden sind nach ersten Schätzungen der Polizei bei dem Feuer entstanden, verletzt wurde niemand. Die Bewirtungshütte des Vereins ist komplett niedergebrannt. Gelagert wurden darin zwei Kühlschränke, Bewirtungszelte und Terrassenmöbel. Glutnester, die auf das dicht daneben stehende Gerätehaus übergegangen waren, haben dieses ebenfalls beschädigt. Auf dem Sportplatz sei es laut Schlenker immer wieder zu Sachbeschädigungen gekommen. Erst im vergangenen Herbst haben Unbekannte den Kunstrasen angezündet, sagte der Vorsitzende.

Zeugen sollen sich bei der Kriminalpolizei Villingen, Tel. 07721/60 10 melden.