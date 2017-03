Bad Dürrheim Plan für Hotel Parasol in Bad Dürrheim nimmt Form an

Plan für Hotel Parasol in Bad Dürrheim nimmt Form an

Die Abbrucharbeiten auf dem Grundstück in Bad Dürrheim haben schon begonnen

Ein weiterer Schritt in Richtung Parasol-Hotel: Die Abbrucharbeiten am ehemaligen Gästehaus der Chrischona Schwestern in der Huberstraße haben nun begonnen. In zwei Wochen soll das Grundstück frei sei, sagte Fördervereinsvorsitzender Günter Tarlatt. Seinen Plänen nach wird 2020 dort das barrierefreie, integrative Hotel Parasol eröffnen. Doch zuvor muss die Finanzierung des Projekts noch gesichert werden.