Bad Dürrheim Ostern in Bad Dürrheim: Kunst auf dem Ei

Ostern in Bad Dürrheim: Kunst auf dem Ei

Bad Dürrheim: Landfrau Anke Rech aus Öfingen färbt Eier mit Zwiebelschalen und bringt so kleine Kunstwerke auf den Osterfrühstückstisch.

Bad Dürrheim – Gespannt packt Solveig das hart gekochte Ei aus seinem Mantel aus Zwiebelschalen. „Ein Gänseblümchen“, ruft Dana und schaut sich entzückt das Muster des gelb-orangefarbenen Eis an. Ostereierfärben ist in der Familie der Cousinen Teamarbeit – und eine Sache der Tradition. „Eier mit Zwiebelschalen zu färben habe ich von meiner Mutter gelernt“, sagt die Öfinger Landfrau Anke Rech. „Und ich hab es von meiner Schwiegermutter übernommen“, sagt ihre Mutter Margot Schneckenburger und lacht.

Immer mehr kleine Ei-Kunstwerke sammeln sich in der Holzschale auf dem Küchentisch von Anke Rech. Keins gleicht dem anderen. „Was herauskommt, ist immer eine Überraschung“, sagt Margot Schneckenburger und packt mit ihren Enkelinnen Solveig, Dana und Estelle weitere Eier aus.

Zuvor haben sie auf diese Kräuter und Blüten gelegt, Kerbel etwa, Gänseblümchen und Schlüsselblumen. Anschließend kommt der Mantel aus Zwiebelschalen darüber. „Die sammeln wir ab Weihnachten, damit wir zu Ostern genug für die Eier haben“, sagt Schneckenburger. „Am besten eignen sich die Schalen von braunen Zwiebeln“, verrät sie. Rote Zwiebelschalen können aber auch ergänzend hinzugefügt werden. „Die färben aber nicht so intensiv“, sagt Rech.

Das Paket wird schließlich in einen Seidenstrumpf gegeben, dieser wird an beiden Enden zugebunden. „Die Eier werden dann zehn Minuten lang gekocht, dann sind sie hart“, sagt Anke Rech. Doch nicht nur das: Werden sie nach dem Kochen aus dem Seidenstrumpf und den Schalen befreit, strahlen einem die Eier in Gelb- und Orangetönen entgegen. Deutlich sind die Muster zu erkennen, die die Zwiebelschalen hinterlassen haben, wie kleine Schätze blitzen die Abdrücke der Blumen und Kräuter dazwischen auf. Im Sud können weitere Eier gefärbt werden, indem sie darin zehn Minuten lang gekocht werden.

60 Eier färben Margot Schneckenburger und Anke Rech jedes Ostern. „Die Kinder suchen dann immer aus, wer welche Eier bekommt“, sagt Schneckenburger. Am besten schmecken die gemeinsam geschaffenen Eier-Kunstwerke dann natürlich beim Frühstück, zu dem sich die ganze Familie am Ostersonntag trifft.

Natürliche Eierfarbe

Neben Zwiebelschalen eignet sich etwa auch der Sud aus gehacktem Spinat zum Färben grüner Eier. Werden sie hingegen in Rote-Bete-Saft gekocht, entsteht auf weißen Eiern ein zartes Rosa. Gelbe Eier färbt ein Sud aus einem Esslöffel Kurkuma und 1,5 Liter Wasser.