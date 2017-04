Bad Dürrheim Ostergarten Oberbaldingen: Passionsgeschichte hautnah

Der Sinnpark der evangelischen Kirchengemeinde in Oberbaldingen zeigt den Leidensweg Christi.

Oberbaldingen – Es ist eine kaum vorstellbare Verwandlung, die das Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde in Oberbaldingen in den vergangenen Tagen erfahren hat: Alle Räume wurden zur Bühne der Leidensgeschichte Jesu vor 2000 Jahren. Ziel des Sinnenparks ist, die Stationen des Leidensweges Christi und das Wunder der Auferstehung mit allen Sinnen in einem Ostergarten nachzuerleben. Noch bis Ostermontag kann der Sinnpark besucht werden.

Eine faszinierende Kombination von akustischen, visuellen und tastbaren Eindrücken unterstützen die Teilnehmer in ihrem Erleben der Passionsgeschichte. Dabei orientieren sich die Initiatoren an den vier Evangelisten, die mit unterschiedlichem Wortlaut das für die Welt so entscheidende Ereignis im Neuen Testament niedergeschrieben haben. Es wurde ein Sinnenparcours gestaltet, der das Geschehen um Passion und Ostern in einer beeindruckenden Kombination von museumspädagogischen Elementen aufgreift.

Lichteffekte, Kulissen, Toneinspielungen wechseln sich mit Zonen der Ruhe und Besinnung ab. Gut 70 Gemeindemitglieder tragen unterschiedlich zum Gelingen der Aktion bei. Der Ostergarten wird als Werkzeug verstanden, die Ostergeschichte intensiv nachzuerleben.

Das Konzept des Projektes "Sinnenarbeit – Bibel erleben" der evangelischen Landekirche Baden wurde im Jahr 2000 ins Leben gerufen. Unter der organisatorischen Leitung der Gemeindereferentin Ana Gerhardt und Sibylle Bodenstein sowie in Zusammenarbeit mit Gabriele und Waldemar Kulajew wurde dieses auf die Möglichkeiten der evangelischen Kirchengemeinde Oberbaldingen angepasst.

Noch bis Ostermontag, 17. April, werden täglich mehrere Führungen durch den Ostergarten angeboten. Bis zum Ende werden es 92 gewesen sein. Wer an diesem einstündigen intensiven Erleben teilnehmen möchte, muss sich anmelden. Nach den Führungen am Nachmittag, besteht die Gelegenheit, in einem Café ins Gespräch zu kommen. Lediglich in der Karwoche von Montag, 10., bis Mittwoch, 12. April, ist es zwischen 19 Uhr und 21 Uhr möglich ohne Anmeldung und ohne Führung sich im sogenannten "Stille-Parcours" dem Erlebnis Ostergarten zu widmen.

Führungen

Die Teilnahme an den Führungen muss angemeldet werden: Unter Tel. 0162 /523 39 43 oder 0162/523 38 99. Die Telefone sind werktags zwischen 09.30 Uhr und 11 Uhr sowie zwischen 17 Uhr und 18 Uhr und an Sonntagen zwischen 17 Uhr und 18 Uhr geschaltet. Über das Internet kann man sich unter www.kirche-oberbaldingen.de/ostergarten ebenfalls anmelden. Hier ist auch aufgeführt, welche Termine noch frei sind. Die Teilnahme an den Führungen ist kostenlos.