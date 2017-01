Bad Dürrheim Oberbaldingens Feuerwehr blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück

Fast 40 Einsätze absolvierten die Kameraden 2016. Die Jugendfeuerwehr wächst und eine Kindergruppe ist auch in Planung.

Ein ereignisreiches Jahr bilanzierte Volker Heppler von der Abteilung Oberbaldingen der Feuerwehr Bad Dürrheim. 37 Mal rückte sie aus und löste die Notfälle in der Regel in Zusammenarbeit mit den benachbarten Abteilungen.

Heppler berichtete von einsatztechnischen Herausforderungen, welche die 24 Aktiven aufgrund ihrer kontinuierlichen Bereitschaft zur Fortbildung lösen konnten. Er beförderte Michael Hauser und Tobias Kienzle zu Feuerwehrmännern. Michel Reich ist neu Oberfeuerwehrmann. Einsätze in Sunthausen, auf der Autobahn, in den Nachbarorten und in der Stadt gehören zum Aufgabengebiet der Abteilung, die im Vorjahr in zwölf Monatsproben und der Jahresprobe an der Buswendeplatte bei der Kötach ihr Können verfeinerte.

Eine Besonderheit sind die vierteljährlichen Ostbaarübungen, in denen die Abteilungen aus Oberbaldingen, Öfingen, Biesingen und Unterbaldingen ihre Zusammenarbeit festigen. Zur Steigerung der Effektivität erachtete es Heppler zudem als günstig, über die städtischen Grenzen hinaus zusammenzuarbeiten. So gelang es im Vorjahr, mit den Ostbaarabteilungen und den Feuerwehren aus Tuningen und Dauchingen einen Trupp zusammenzustellen, der unter der Leitung von Bernd Räffle bei der Abnahme der Leistungsabzeichen in Pfohren die Auszeichnung in Bronze erhielt.

Auch im gesellschaftlichen Bereich war die Einsatzabteilung stets zur Stelle wenn man sie rief. Legendär ist bereits ihr Sommerfest. Die Wahl von Kurt Messner, der das Amt des stellvertretenden Kommandanten fünf weitere Jahre ausübt, war reine Formsache. Ortsvorsteher Karlheinz Ullrich lobte die Einsatzabteilung für ihr Engagement und hob insbesondere Jugendleiter Bernd Räffle hervor. Seinem Engagement ist es zu verdanken, dass die Jugendfeuerwehr der Ostbaar inzwischen auf 18 Mitglieder anstieg. Im Vorjahr absolvierte ein Trupp die Anforderungen zum Erhalt der Leistungsspange in Bronze. Zudem nahm die Jugend unter anderem an Sportwettkämpfen teil oder war Ausrichter des Wahlkaffees während der Landtagswahl.

In seiner Funktion als städtischer Gesamtkommandant berichtete Volker Heppler von dem bevorstehenden Kauf eines zweiten Mannschaftswagen und einem neuen Rüstwagen für die technische Ausrüstung, die im Feuerwehrgerätehaus der Stadt untergebracht sind.

In vollem Gange sind die Planungen für eine Kindergruppe. Diese habe den Vorteil, dass die Kinder bereits mit sechs Jahren auf spielerische Weise das erste Mal mit den Aufgaben der Feuerwehr in Berührung kommen. Dabei ist geplant, die Treffen mit den Kindern in Begleitung einer Pädagogin abzuhalten. Oberbaldingens Jugendleiter Räffle bezeichnet die Gründung einer Kindergruppe als willkommenen Einstieg und eine ideale Vorbereitung auf einen Übertritt in die Jugendfeuerwehr, der im Alter von 10 Jahren möglich ist.