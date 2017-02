BadDürrheim Öfingen hat die erste Feuerwehrfrau seit 1878

Zahlreiche Alarme durch Brandmelder halten die Wehr in Atem – darunter viele Fehlalarme.

Öfingen (häm) Die Öfinger Abteilung der Feuerwehr Bad Dürrheim hat erstmals seit 1878 eine Frau in ihrer Einsatzabteilung. Die 17-jährige Emily Blessing rückte aus der Jugendfeuerwehr Ostbaar nach. Wenn Blessing dann volljährig ist und den Lehrgang zum Truppmann Teil 1 bestanden hat, könnte sie bereits 2017 aktiv an Einsätzen teilnehmen. "Ich werde das erste Jahr sozusagen eingearbeitet und freue mich sehr auf meine künftige Aktivität hier", so Blessing in der Hauptversammlung.

Währenddessen umschrieb der Abteilungskommandant Karl-Heinz Kienzle das Jahr 2016 angesichts der Alarme durch Brandmeldeanlagen als äußerst einsatzreich und anstrengend. 35 Mal rückten die Öfinger aus, 29 davon durch Alarme von Brandmeldeanlagen. 20 der Alarme durch Brandmelder waren Fehlalarme, dazu weist die Statistik drei böswillige Fehlalarme mit Vorsatz aus. Durch die schwache Einsatzverfügbarkeit der Gesamtwehr, vor allem bei Atemschutzträgern, mussten die Öfinger zu zahlreichen Einsätzen in die Kernstadt ausrücken. Große Kliniken, Anwesen und Hotels hielten die Truppe mit ihren Brandmeldern auf Trab. Ein Rückblick zeigt die verstärkte Präsenz von Brandmeldeanlagen auch in Haushalten: 2015 rückte die Öfinger Abteilung zu 28 Einsätzen aus, 2014 zu neun Einsätzen. 1998 waren es gerade mal drei. "Die Alarmierungs- und Ausrückungsordnung haben wir stets vor Augen und arbeiten selbstredend mit der Villinger Leitstelle zusammen. Ich hoffe für 2017 auf weniger Einsätze, auch wenn wenig dafür spricht", sagt der Kommandant der Feuerwehr Bad Dürrheim, Volker Heppler.

Die Zukunft der Abteilung scheint gesichert. Die Jugendfeuerwehr Ostbaar hat momentan 15 männliche und drei weibliche Mitglieder. 2017 könnte die Öfinger Abteilung bei vorhandener Bereitschaft drei weitere Zöglinge in die Einsatzabteilung aufnehmen. Die Kasse zeigt bei einem leichten Minus für das abgelaufene Jahr von knapp 300 Euro ein Vermögen im unteren fünfstelligen Bereich auf.

Es wurden Lehrgänge von Moritz Blessing zum Truppmann Teil 1 und Sprechfunker Jonas Maier zum Truppmann Teil 2 und Maschinist sowie von Philipp Kohler zum Truppmann Teil 2 und zur technischen Hilfe in der Jugendwehr absolviert. Befördert wurden Moritz Blessing zum Feuerwehrmann sowie Ralf Kienzle und Harald Schaber zum Hauptfeuerwehrmann.