Bad Dürrheim Öfingen: Gemeinde feiert Reformation

Die Kinder und Jugendlichen sind beim Eröffnungsgottesdienst und dem Gemeindefest in Öfingen im Fokus gestanden

Öfingen (bom) Estelle Rech, Jule Bach, Felix Scherer, Nils Rapp und Thomas Nopper sind die neuen Konfirmanden der evangelischen Kirchengemeinde Öfingen. Sie und die weiteren Kinder und Jugendlichen standen beim Eröffnungsgottesdienst von Pfarrerin Bettina Ott zum Gemeindefest im Jubiläumsjahr der Reformation im Fokus.

Neben einem Kreuz wurde den Konfirmanden ein kleines Bäumchen gestiftet, das als Symbol für Wachstum an Wissen steht, das die jungen Leute nun in ihrem neuen Lebensabschnitt erwerben werden. Im Anschluss an den Gottesdienst überraschten die Erzieherinnenmit einem Parcours alter Spiele. Ihr Plan ging auf: Die teilnehmenden Kinder wurden ohne digitaler Technik begeistert.

Rechtzeitig zum Gemeindefest ist der Spielplatz beim Kindergarten um einen Kletterturm und weitere Spielgeräte erweitert worden. Keine Frage also, dass die kleinen Gäste des Festes diese sofort nutzten. 15 000 Euro sind für die Geräte von der Stadt investiert worden.

Ein besonderes Erlebnis erwartet die Gläubigen um den Reformationstag am 31. Oktober. In diesem Jahr wird er zum 500. Mal gefeiert. Pfarrerin Ott kündigte vom 29. bis zum 31. Oktober "Tage der offenen Kirche" in Öfingen an. Der Kirchenrat plant derzeit noch die Programmdetails, wobei kleine Lesungen, Musikbeiträge oder ähnliches vorgesehen sind. Am 31. Oktober selbst begleitet der Musik- und Trachtenverein Öfingen einen Festgottesdienst. Im Anschluss wird zu einem Apéro eingeladen.