Bad Dürrheim Neuer Vorsitzender: Frischer Wind beim Musikverein Hochemmingen

Andreas Keller wird neuer Vereinschef. Zudem werden zahlreiche Ehrungen ausgesprochen.

Andreas Keller ist der neue Vereins-Chef – und hat zudem eine Auszeichnung für seine 20 Jahre aktive Musikerkarriere erhalten. Sein Stellvertreter ist Lionnel Stigler.

Die Verjüngung im Vorstand setzte sich mit der Wiederwahl von Schriftführerin Rebecca Keller und der neuen Kassiererin Natalie Schönberger fort. Die neue Chefin der Finanzen folgte dabei auf Gerhard Schwarz, der in den vergangenen 17 Jahren alle Hochs und Tiefs und die Bezuschussung von 95 Auszubildenden des Vereins begleitete. Schwarz bezeichnete die Zeit um das 100. Vereinsjahr im Jahr 2008 als absoluten Höhepunkt seiner Vorstandszeit.

Seit 50 Jahren spielt er aktiv im Musikverein. Seine Ehrung nahm er beim Jahreskonzert entgegen, ebenso Helmut Martin und Udo Fischerkeller, deren Musikerkarriere vor 30 und vor 40 Jahren begonnen hat. Neu im Ausschuss sind die passiven Beisitzer Vanessa Poussin, Corinna Münk und die aktiven Beisitzer Helmut Martin, Udo Fischerkeller und Gunter Kochems.

Ein Steckenpferd des Vereins ist die Ausbildung. Diese möchte der Verein wiederbeleben. In seiner Funktion als Ausbildungsleiter kündigte Jürgen Stiegler dabei ein neues Konzept an. Dirigent Helmut Martin sicherte bei der Restrukturierung seine volle Unterstützung zu und versprach das Erfolgskonzept des zurückliegenden Jahreskonzerts weiter auszubauen.

Die Idee, mit regionalen Künstlern und einer Mischung aus Show und Konzert ein breites Publikum zu erreichen, kam an. Mit einem Programm aus traditionellen und neu konzipierten Veranstaltungen knüpft der Verein an den im Vorjahr eingeschlagenen Weg an. Zu den fixen Veranstaltungen gehören der Feierabendhock unter den Kastanien zum Einstieg in die Sommerferien und das Jahreskonzert. Im September folgt die Einladung zu einem dreitägigen Fest in der Bergweghalle.

Längst ist der Verein auch Teil des dörflichen Gemeinschaftslebens. So bringen sich die Musiker durch die Teilnahme an der Landschaftsputzete, am Dorffest, mit einer Alteisensammlung oder als Begleitung der kirchlichen und weltlichen Feiertage ein.