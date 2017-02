Bad Dürrheim Neuer Treffpunkt für Menschen mit Behinderung

Die Behindertenbeauftragte Hannelore Prochnow erweitert die Beratung für Menschen mit Behinderung in Bad Dürrheim.

Ein Leben mit Behinderung tut viele Barrieren auf. Doch es gibt auch Hilfsangebote und Förderungen, die den Alltag erleichtern. Behindertenbeauftragte Hannelore Prochnow engagiert sich für die Belange von Menschen mit Behinderung und bietet ab sofort auch im Ortsteil Hochemmingen eine Gesprächsrunde: das "Bäcker-Caféle".

Rotbraune Wände, der Duft frischer Backwaren, ein lauschiges Plätzchen: "Hier gefällt es mir", sagt Hannelore Prochnow und setzt sich an einen der Tische in der Bäckerei Schmid in Hochemmingen. Ab dem 15. Februar bietet die Behindertenbeauftragte an eben diesem Platz, ganz im Eck, ihre Gesprächsrunde für Menschen mit Behinderung an, jeden dritten Mittwoch im Monat, immer von 15 bis 16 Uhr. "Mutmachen, sich gegenseitig verstehen", ist der Leitspruch des Treffens.

"Es ist eine Erweiterung vom Bilder-Buch-Café", sagt sie. Jeden dritten Donnerstag im Monat kommen dabei Menschen mit und ohne Behinderung in Bad Dürrheim im Bistro Matisse zusammen, tauschen sich aus und informieren sich über Aktionen, Angebote und vor allem finanzielle Hilfen, die ihnen zustehen. Bis zu 20 Personen kommen da schon einmal zusammen.

Eben dies soll nun auch in Hochemmingen möglich sein – nur eben in einem kleineren Rahmen. "Die Bürger sollen die Möglichkeit haben, sich hier zu treffen und vorbringen zu können, was ihr Anliegen ist", sagt Prochnow. "Viele Leute genieren sich nämlich Gelder anzunehmen", hat die Behindertenbeauftragte festgestellt. "Sie wollen nach Außen nicht zeigen, dass sie Hilfe brauchen. Dabei gibt es doch gar keinen Grund sich zu genieren."

Häufig wüssten Betroffene aber auch nicht, was für Angebote ihnen zustehen. Regelmäßig wurden in den Medien neue Pflegegesetze thematisiert. "Was dann aber für wen in Frage kommt, weiß keiner", sagt Prochnow. "Das Geld ist da, man muss es sich aber auch holen."

Die Beratungsgespräche selbst finden in der Bäckerei allerdings nicht statt. "Die Belange bespreche ich mit dem Bürger extra, nach seinem jeweiligen Wunsch", sagt Prochnow. "Wir können uns zum Kaffee treffen, ich mache aber auch Hausbesuche." In einem persönlichen Gespräch vermittelt die Beauftragte dann an die entsprechenden sozialen Einrichtungen und Behörden weiter. "Das was wir besprechen, bleibt aber alles unter uns", betont sie.

Und wieso ausgerechnet Hochemmingen? "Weil das der größte Ortsteil ist", sagt Prochnow trocken. "Wenn in Bad Dürrheim schon Bedarf besteht, gibt es ihn hier erst recht", sagt sie. "Die öffentliche Arbeit mit den Bürgern fehlt in Hochemmingen." Mit ihrem neuen Beratungsangebot möchte sie einen Teil dieser Lücke schließen. "Natürlich sind aber auch Bürger aus allen anderen Stadtteilen willkommen", sagt sie. "Das ist doch klar." Willkommen ist jeder, der wegen seiner Behinderung ein Anliegen hat. Eine Anmeldung zu den Terminen ist nicht notwendig.

Seit knapp fünf Jahren ist Hannelore Prochnow ehrenamtlich als Behindertenbeauftragte der Stadt tätig. Neben der Beratung von Menschen mit Behinderung beteiligt sie sich auch im Rahmen kommunaler Zukunftsplanungen, etwa bei öffentlichen Gebäuden und Verkehrswegen.

"Bäcker-Caféle"