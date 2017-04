Bad Dürrheim Neue Regelungen für den Öfinger Friedhof

Ortschaftsrat schafft Raum für weitere Rasen- und Urnengräber

Bad Dürrheim (häm) Der Öfinger Ortschaftsrat hat seine Entscheidung über die Festlegung von Grabfeldern auf dem Friedhof getroffen. Ausgehend von der Friedhofsmauer an der Bühlstraße, einen Abstand von drei Metern beachtend, können künftig drei Rasengräber Platz finden. Die Linie wird dann mit gewohnten Reihengräbern für Erdbestattungen fortgesetzt.

Zusätzlich entsteht Raum für weitere zwei Reihen von Urnengräbern. Das pflegeleichte Urnengrab sei bisweilen die favorisierte Bestattungsform. "Momentan ist das so, vielleicht auch wegen des Umstands, wenn die Angehörigen nicht mehr im Ort wohnen", so die Ortsvorsteherin Astrid Schweizer-Engesser. Bei Grabreihen wird künftig eine durchgehende Sockelleiste für Grabsteine gesetzt. Die Festlegung macht eine abermalige Verlegung des Soldatengrabes notwendig. Dieses wird künftig an der Westflanke des Friedhofs seinen Standort finden. Der Beschluss über die Festlegung erfolgte einstimmig.

Die Öfinger Bürger treibt zudem das Problem dauerhaft abgestellter Autos auf ihrer Gemarkung immer noch um. Durch eine Bürgeranfrage wurden die Ratsmitglieder mit der Problematik konfrontiert. Die Fahrzeuge seien offensichtlich abgemeldet, die ehemaligen Halter machten jedoch nicht die geringsten Anstalten, diese zu entfernen. Man mache sich Sorgen, ob eventuell durch auslaufendes Öl Umweltschäden entstehen könnten. Nach kurzer Diskussion entschied der Rat, die Angelegenheit zur Prüfung nach Handlungsmöglichkeiten an die Kernstadt weiterzuleiten.

Die nächste Verkehrsschau in Öfingen erfolgt am 3. Mai. Hier könnte auch Bewegung in die Frage der Tempo-30-Zone beim Kindergarten kommen.

Bei den Haushaltsmittelanmeldungen für 2017 gesteht der Rat der Gestaltung des Vorplatzes der Aussegnungshalle mit 20 800 Euro die höchste Priorität zu. Der finanziell größte Posten auf der Liste mit 79 000 Euro ist die Erneuerung der Straßenbeleuchtung an der Frühlingshalde/Baarblickstraße. Sechs Peitschenlampen sollen hier gegen elf Lampen des Typs Oslo ausgetauscht werden.