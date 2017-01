Bad Dürrheim Neue Narrenräte offiziell eingeführt

Fünf neue Narrenräte hat Zeremonienmeister Klaus Götz von der Narrenzunft Bad Dürrheim ernannt.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Dabei übereichte er ihnen die für einen Dürrheimer Narrenrat charakteristischen Insignien Salzsackorden und Schleifchen für den Hemdenkragen, zudem setzte er ihnen eine Narrenkappe auf den Kopf. Neu in den Adelsstand eines Narrenrates erhoben wurden dabei: Petra Böhnisch, Maximilian Fritz, Lucian Götz, Alexander Lieb und Benedikt Martin. Die neuen Narrenräte seien ein Abbild der heterogenen Altersmischung des Vereins, so Götz. In ihre erste Saison als Salzhanseleltern gehen Hanselmutter Gina Wetzel und Hanselvater Natascha Castiello, die ebenfalls einen Salzsackorden als Beleg für die Übernahme verantwortungsvoller Ämter erhielten.