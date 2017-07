Bad Dürrheim Neue Leiterin für das Bad Dürrheimer Jugendhaus

Die Stelle war seit mehr als einem Jahr unbesetzt. Mit einem neuen Konzept sollen neue Besucher angelockt werden.

Lange musste sich die Dürrheimer Jugend gedulden. Doch nun hat das Warten ein Ende. Seit dem 1. Juli hat das Jugendhaus Bohrturm mit Nicole Grieshaber eine neue Leiterin. Damit ist die Stelle, die seit über einem Jahr vakant war, wieder besetzt.

Aufseiten der Stadtverwaltung ist die Freude groß: "Wir sind sehr froh, dass Frau Grieshaber zu uns gekommen ist", sagt Bürgermeister Walter Klumpp. Und auch Stadtjugendpfleger Markus Thoma fand klare Worte: "Ich bin einfach nur froh." Man habe in den vergangenen Jahren versucht, das Jugendhaus soweit wie irgend möglich offen zu halten. Mit Hilfe von einigen Jugendlichen und auch des Kinder- und Familienzentrums (Kifaz) habe man den Betrieb aufrecht erhalten können, sagt Thoma. "Es war kein einfaches Jahr."

Mit der neuen Hausleiterin soll nun auch ein neues Konzept Einzug halten, kündigten Markus Thoma und Nicole Grieshaber an. In den vergangenen Jahren habe bei den Jugendlichen eine Veränderung in Freizeit und Schule stattgefunden, sagte Thoma. Man könne nicht mehr nur feste Öffnungszeiten anbieten und hoffen, dass die Jugendlichen einfach kommen. "Jugendliche nutzen sehr viele unterschiedliche Dinge und schätzen die Abwechslung", ist der Stadtjugendpfleger überzeugt. Darum sei eine Mischung aus festen Öffnungszeiten und neuen Angebote, bei deren Gestaltung sich die Jugendlichen aktiv beteiligen können, geplant.

Nicole Grieshaber, die bisher bei Kifaz beschäftigt war und bereits Erfahrungen im Bohrturm sammeln konnte, freut sich auf ihre neuen Aufgaben. "Ich freue mich auf die Arbeit mit den Jugendlichen", sagt sie. Ihr Ziel sei ein wertschätzender und sympathischer Umgang mit den jungen Menschen, wodurch auch deren Selbstwertgefühl gestärkt werden könne. Daher wolle sie auch kein Programm bestimmen, sondern ein Team aus Jugendlichen aufbauen, die, in Absprache mit ihr, das Jugendhausprogramm aufbauen. "Es ist mir wichtig, dass es nicht von mir aus geht", sagt die neue Jugendhausleiterin. "Das Ehrenamt ist mir wichtig und wird weiterhin gefördert werden." Daher sollen die Jugendlichen auch zukünftig die Möglichkeit haben, das Jugendhaus in Einzelfällen, zum Beispiel an Brückentagen, selbstständig zu öffnen, versichert Markus Thoma. "Das ist fester Bestandteil des Konzepts."

Besonderer Wert soll auch in der Zusammenarbeit mit den Vereinen der Stadt gelegt werden, sagt Nicole Grieshaber. Eine gemeinsame Veranstaltung sei bereits geplant: Am 24. Juli wird das Kernteam des Jugendhauses zusammen mit Senioren aus dem Kurstift grillen. Das sei eine Idee der Jugendlichen gewesen, verrät die Jugendhausleiterin.

Nicole Grieshaber wird aber nicht nur für das Jugendhaus zuständig sein. Neben ihrer dortigen Aufgaben wird sie auch in der Ganztagesbetreuung in der Realschule am Salinensee tätig sein, erklärt Bürgermeister Klumpp. Somit sei eine Verbindung zwischen der Schule und dem Jugendhaus geschaffen, die bereits in der Vergangenheit angesprochen und gefordert worden sei.

Neue Öffnungszeiten

Veränderungen gibt es auch bei den regulären Öffnungszeiten des Jugendhaus Bohrturm. Dieses wird nun am Mittwoch und am Donnerstag jeweils von 16 Uhr bis 21 Uhr geöffnet sein. Freitags stehen die Jugendräume in der Zeit zwischen 17 Uhr und 22 Uhr zur Verfügung. Die Gesamtöffnungszeit von 15 Stunden bleibt dabei aber gleich, wird aber von vier Tagen auf drei Tage konzentriert. Jugendliche, die Beratung suchen oder sich eine Begleitperson für Behördengänge oder ähnliches wünschen, können mit Nicole Grieshaber auch individuelle Termine außerhalb dieser Zeiten vereinbaren.