Bad Dürrheim Neue Aufgaben für Generationentreff

Die Angebote des Vereins Generationentreff Lebenswert sind stark nachgefragt. Doch manche Aktionen brauchen Unterstützung...

Bad Dürrheim (sgn) Es gibt weiterhin viel zu tun im Generationentreff Lebenswert: Bei der Frühjahrssitzung des Projektbeirates gaben die Sprecher der Gruppen ihre Berichte ab. Besonders hervorstechend ist aktuell die Entwicklung des Projektes "Mehrgenerationenhäuser".

Die Kooperation zwischen Stadt und Generationentreff wird jetzt konkretisiert. Planungssicherheit gibt eine über die nächsten vier Jahre laufende Förderung in Höhe von 30 000 Euro pro Jahr vom Land und 10 000 pro Jahr von der Kommune. Als nächster Schritt folgt die Zusammenstellung der Strukturen und Erfordernisse in der Gesamtstadt, basierend auf Daten des Landratsamtes und unter Einbeziehung der Bürgerschaft.

Alle Angebote der 13 Gruppen sind unverändert stark nachgefragt. "Das ist sehr positiv", findet Markus Thoma, Ehrenamtskoordinator der Stadt. Etwas zum Laufen bringen sei die eine Sache, aber es am Laufen zu halten sei eine ganz andere Herausforderung.

Vor dieser Herausforderung steht aktuell die Gruppe "Senioren am PC". Ingo Obrowski berichtete, dass der Seniorenkurs zumindest für eine Weile ausgesetzt werde. Zwar ist die Nachfrage unverändert stark, teilweise gebe es sogar eine Warteliste, doch sei er im Moment als PC-Trainer alleine. Was den Kurs ausmache, sei die Eins-Zu-Eins-Betreuung, so Obrowski. Drei Trainer seien eigentlich im Einsatz, zwei davon sind erkrankt. Allein könne er den Kurs nicht in der erforderlichen Qualität anbieten. Über Unterstützung würde er sich freuen, sagte er. Zunächst ist eine Fortsetzung der Kurse im Herbst geplant.

Es sei damit zu rechnen, dass die Höhe der jährlichen Fördersumme von 750 Euro weiter heruntergesetzt werde, berichtete Ruth Heckl über die Entwicklung der Arbeitsgemeinschaft des Bürgerlichen Engagements (ARBES). Zwar fänden die Anliegen der ARBES, die finanziell vom Sozialministerium gefördert wird, überall offene Ohren, doch sei einfach nicht genug Geld da. Man müsse also abwarten, was nächstes Jahr passiert.

"Durch die Spende der Bürgerstiftung konnten 150 Pflanzen für den Grillplatz angeschafft werden", berichtete Markus Thoma. Diese werden am 31. März mittags eingepflanzt, die Grillsaison wird um 14.30 Uhr eröffnet. Die neue Mitarbeiterin der Geschäftsstelle tritt am 1. April ihren Job an. Der Vertrag mit Bundesfreiwilligem Dirk Walter endet am 1. Juli. Danach werde kein neuer Freiwilliger mehr eingestellt. Mit Erhardt Teichert und Udo Kuhn wurden zwei neue gleichberechtigte Sprecher des Projektbeirates gewählt. Karl Lotz als Kassierer und Karl Behrle als Kassenprüfer nehmen ihre Ämter weiter wahr.

Der Verein

Der Generationentreff will auf Bedürfnisse und Ideen der Bewohner eingehen und mit aktiven Bürgern Lösungen erarbeiten. Ehrenamtlich können private und freiwillige Angebote mit kommunalen Leistungen verbunden werden. Unter dem Dach des Generationentreff Lebenswert Bad Dürrheim sind 13 Gruppen aktiv. Dazu kommen Vortrags- und Informationsveranstaltungen.