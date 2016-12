Bad Dürrheim Neubau im Sattelweg: Skepsis weicht Hoffnung

Schon bei der Ortsbegehung im Frühjahr dieses Jahres haben Anlieger ihre Skepsis gegenüber dem Neubau im Sattelweg geäußert. 30 Einwände gegen das Bauvorhaben seien bei der Stadt eingegangen, sagte Stadtbaumeister Holger Kurz.

Auch bei der Sitzung des Technischen Ausschusses am Montag nahmen gut ein Dutzend Anlieger Teil – verließen sie jedoch – wie etwa Anwohner Jürgen Siebel und seine Frau Gisela – hoffnungsvoll. "Es wäre eine Verbesserung", sagt Jürgen Siebel. Die Rede ist von den Einwänden, die Gemeinderat Günter Tschida (Freie Wähler) zum geplanten Neubau im Sattelweg vorbrachte. So müssen Anlieger, deren Hecken bis zu einen halben Meter in die ohnehin enge Straße reichten, vom Ordnungsamt darauf hingewiesen werden, diese zu kürzen.



Der Technische Rat einigte sich, klären zu lassen, ob die Abfallcontainer, die etwa vom Pflegeheim Casa Vitale regelmäßig zur Abholung auf die Straße gestellt werden würden, fortan auf privatem Grundstück bereitgestellt werden können. "Außerdem ist angeregt worden den Sattelweg zu einem verkehrsberuhigten Bereich zu machen", gibt Siebel den Impuls von Stadtbaumeister Kurz wieder.

"Ich bin zufrieden, dass erstmals der Sattelweg zur Sprache kam", sagt der Anlieger aus der Salinenstraße. "Bisher wurde lediglich über das Gebäude und dessen Gestaltung gesprochen." Auch dass Architekt Michael Rebholz zugesichert hat, die Aushubsabfuhr und die Transporte während der Bauarbeiten über die Huberstraße zu leiten, erleichtere ihn und seine Frau. Das Paar hatte bereits befürchtet, dass während der Abrissarbeiten und der Neubauphase "monatelang unzumutbare sowie höchst gefährliche Situalionen für eine große Anzahl von älteren Bewohnern und Besuchem im Sattelweg entstehen würden", wie sie kurz vor dem Treffen des Technischen Ausschusses am Montag in einem Brief an die Stadtverwaltung formuliert haben.

Doch: Was bliebe, sei ein Mangel an Stellplätzen für Kurzzeitparker. "In der Huberstraße darf man nicht parken, im Sattelweg darf man es laut Beschilderung auch nicht", fasst Siebel zusammen. Sollte die Straße tatsächlich zum verkehrsberuhigten Bereich werden, sei Parken dort ohnehin verboten. Die Frage sei, was mit Besuchern oder Dienstleistern ist, die ihr Auto kurzzeitig abstellen müssen. Zudem sieht er Tschidas Vorschlag, die Freifläche am Wennerhofgelände für Stellplätze zu nutzen, skeptischt: "Diese sind ausnahmslos als Feuerwehrzufahrten ausgewiesen", sagt er. Auch der von Siebel im Schreiben angeregte Fußweg wird es wohl im Salinenweg nicht geben.

"Durch den Neubau bekommen wir Zuwachs im Sattelweg", gibt Siebel zu bedenken. 18 Wohneinheiten sind mittlerweile für die beiden Gebäudeblöcke vorgesehen. "Dadurch entsteht auch mehr Verkehr." Jürgen Siebel bezweifelt, dass Feinheiten wie diese bedacht werden, wenn der Technische Ausschuss im Januar ein – wie Kurz und Bürgermeister Walter Klumm signalisierten – letztes Mal über den Neubau berät. "Auch das Landratsamt wird sich nicht um die Zufahrt in die Straße kümmern", sondern viel eher die baurechtlichen Aspekte des geplanten Neubaus überprüfen. "Es ist eine verfahrene Situation", fasst der Anlieger zusammen. Doch zumindest scheint es so, als ob Ansätze eines Kompromisses gefunden werden könnten.



Sattelweg-Bau

Geplant sind zwei jeweils viergeschossige Baukörper mit Penthaus-Etage. Anders als ursprünglich vorgesehen, ist diese nach den aktuellen Planungen von der Außenkante des Gebäudes so weit eingerückt, dass das Penthaus nur knapp 75 Prozent der Gebäude-Grundfläche einnimmt. Auf diese Weise soll das Wohnhaus weniger wuchtig wirken. 18 anstelle der zunächst 19 und ursprünglich 21 Wohneinheiten sollen in dem Gebäude Platz finden.