Bad Dürrheim Narren feiern olympisch

Am Fasnets-Sunntig wurde beim Zunftball der Tigerschweine in der Ostbaarhalle hart um olympisches Gold gekämpft – und dieses auch siegreich errungen

In den Ring der Unterhaltung stiegen beim Zunftball der Tigerschweine am Fasnets-Sunntig in der Ostbaarhalle sechs amüsante Programmpunkte.

Zur Eröffnungsfeier marschierte die Narrenkapelle ein, dahinter die Abordnung der Narrenzunft. Den Haka-Tanz legten die Ferkel auf das Parkett und schon schwangen die Landfrauen olympische Ringe. Die Feuerwehr folgte mit Sport Live: Wie immer waren die Tanzgruppen aus Oberbaldingen zu Gast. Re-Fresh als Schafferfrauen vom Bau und Young Life mit ihrem getanzten Abba-Medley rissen das begeisterte Publikum mit. Der höchst grazile Elferrat ging mit rhythmische Sportgymnastik ins Rennen um die Unterhaltungsmedaillen. Beim Gesangverein hielt es die Sportlergrößen vergangener Zeiten nicht mehr am Rollator und am besten legt man sich mit den Musikerinnen auch nicht an, denn die können nicht nur super Musik machen, sondern schwingen auch eiskalt die Fäuste.