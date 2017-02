Bad Dürrheim Närrischer Abend der Spitzenklasse

Die Narrenzunft Bad Dürrheim hat am Samstagabend einen imposanten Ball in einer ausverkauften Siedepfanne gefeiert.

Eine volle Siedepfanne, glänzend gelaunte Gäste, ein tolles Programm: ein bestens gelungener Zunftball also am Samstagabend im Haus des Bürgers. Die Narrenzunftler bewiesen wieder einmal, dass sie es einfach können: Bei ihrem Zwölf-Punkte-Programm warteten sie mit Überraschungen auf. Eine Augenweide nach der anderen, Kurzweil, Lacher und immer wieder begeisterter Applaus waren der Lohn für die Akteure. Ein aufwendiges Bühnenbild tat sein Übriges.

Geschickt würzten die Hansel beim Hansel-TV die Umbauphasen durch in der Stadt gedrehten Filme: kranke Hansel in der Apotheke, beim Brezel- und Snickers-Kauf etwa. Ohne Frage bot das Ortsgeschehen reichlich Stoff. So schöpften die Johlis, die "schönsten Männer der Zunft", elf Mann hoch in Dur und Moll, die Zunftwieber als Klorollen sowie Betina Fritz und Tanja Bury als Handy und Telefon aus dem Vollen: Immer wieder war das beim Geschichts- und Heimatverein verschwundene Kännle als Streitauslöser Thema, durchgelaufene Schuhsohlen, das Finanzloch, erhöhte Steuern – natürlich wurde der närrische Zeigefinger auf etliche Missgeschicke gerichtet, die sich das ganze Jahr ereignet haben.

Die Macher im Hintergrund

"Hinter dem Narrenzunftball stecken rund 125 Akteure", sagt Xenia Götz, die die Ballregie mit Schwester Selina und Bruder Lucian führt. Seit mehr als 20 Jahren ist das Blasorchester Bad Dürrheim dabei. Am Programm waren beteiligt: die kleine Tanzgruppe als Fischerin vom Bodensee, geleitet von Stefanie Martin und Heike Böhnisch, die Sieder in der Landarztpraxis, die Narros als Rhythmusgruppe, die Johlis, die mittleren TG-Zunftshakern, die Kannibalen, Tanja Bury und Betina Fritz als Telefon und Handy, die TG Re-United Sunthausen als Omas, Gnomi und Benji, die Zunftwieber und die große TG Zunftdancer als Boser. Die Ansage war eine Gemeinschaftsproduktion der Hansel. Für das Bühnenbild sorgten Jürgen Rebholz und Andrea Graf. Die Bühnenmannschaft stellten Karsten Moschko, Axel Buchner, Daniel Mäder, Sven Böhnisch, Edgar Lieb, Marcus Voßeler und Stefan Mäder, die Leuchtkanonen bedienten Cansel Struck und Leon Buchner. Die Technik machte Gerd Feiss und Patrick vom Berg, die Maske Astrid Heirler, Corinna Schulz und Monika Jauch. Die Gesamtleitung hatte Klaus Götz.