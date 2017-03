Bad Dürrheim Nach Waffenfund: Mann (50) wegen Waffenhandel im Visier der Zollfahnder

Der 50 Jahre alte Mann, in dessen Wohnung in Bad Dürrheim Ende Februar ein Waffenarsenal und chemische Grundstoffe zur Herstellung von Sprengstoffen gefunden worden sind, ist den Zollfahndern nach SÜDKURIER-Informationen durch Waffenhandel im kleinen Stil aufgefallen.

Bad Dürrheim (bim) Polizeilich war er aber zuvor nie in Erscheinung getreten, war nicht vorbestraft, lebte unauffällig. Laut Angaben des Zollfahndungsamt steht der Deutsche nicht in Verbindung mit terroristischen oder extremistischen Organisationen.

Das Zollfahndungsamt Stuttgart hat den Vorfall am vergangenen Freitag bekannt gegeben. 16 unterschiedliche Waffen hatten die Zollfahnder zuvor in der Wohnung des Mannes gefunden. Darunter seien 5800 Schuss, Gewehre, Faustfeuerwaffen und Schießkugelschreiber gewesen, zudem Grundstoffe zur Sprengstoffherstellung sowie einschlägige Literatur zur Herstellung von Sprengstoff. Keine der Waffen hatte sich legal im Besitz des 50-Jährigen befunden, er ist nicht im Besitz eines Waffenscheins.



Sein Motiv ist unbekannt. Um die Gegenstände abtransportieren zu können, die in der Wohnung des Mannes in Bad Dürrheim gefunden worden waren, mussten die Zollfahnder Entschärfer des Landeskriminalamts Baden-Württemberg hinzuziehen.



Derzeit ermittelt die Staatsanwaltschaft Konstanz in dem Fall. Als Strafmaß wird eine Bewährungsstrafe oder eine hohe Geldstrafe vermutet. Der Mann befindet sich momentan auf freiem Fuß, sein Aufenthaltsort ist nicht bekannt.