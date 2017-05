Bad Dürrheim Nach Einbruch in Schabelstube: Polizei sucht weiter Zeugen

Nach dem Einbruch im Vereinsheim des FC Bad Dürrheim gibt es noch immer keine Hinweise auf die Täter. Das empfiehlt nun die Polizei...

Bad Dürrheim – Auch gut eine Woche nach dem Einbruch in die Schabelstube, dem Vereinsheim des FC Bad Dürrheim 1919, gibt es noch keine Hinweise auf die Täter. "Zeugen haben sich bis dato keine gemeldet", sagt Thomas Kalmbach vom Polizeipräsidium Tuttlingen. Unbekannte sind am Sonntag, 14. Mai, in den frühen Morgenstunden in das Gebäude beim Salinenstadion eingedrungen und haben dabei rund 3000 Euro Sachschaden angerichtet. Für den Verein war dies der zweite Vorfall in diesem Jahr: Erst im Februar haben Unbekannte den Verkaufskiosk niedergebrannt. Auch in diesem Fall tappt die Polizei noch im Dunkeln.

"Mir stinkt das ziemlich", sagt Albrecht Schlenker, Vorsitzender des Fußballclubs. Der Schaden, der durch den Einbruch entstanden ist, halte sich zwar in Grenzen, sagt er. Zwei Schränke und vier Türen hebelten die Unbekannten auf. Ihre einzige Beute: Kleingeld aus einem Sparschwein. Schlenker schätzt den Inhalt auf etwa fünf Euro. Trotzdem: Nur drei Monate nachdem die Imbisshütte des Vereins niedergebrannt ist, nun ein Einbruch. Sind das Attacken, die sich direkt gegen die Sportler richten? "Ich glaube nicht, dass das gegen den Verein geht", sagt Schlenker. Das bestätigt auch die Polizei: "Dass sich die Taten jeweils gezielt gegen den Verein richteten, ist sehr unwahrscheinlich", sagt Thomas Kalmbach. In beiden Fällen gebe es "keinerlei Erkenntnisse und Hinweise in diese Richtung". Auch einen Zusammenhang zwischen dem Brand und dem Einbruch gebe es laut Ermittler nicht. Viel eher scheinen die Einbrecher auf der Suche nach Geld gewesen zu sein, hätten zielsicher das Büro angesteuert.

Im Fünfjahresdurchschnitt wird in Bad Dürrheim in vier Gaststätten in Bad Dürrheim eingebrochen, heißt es seitens der Polizei. "Am Nachmittag vor dem Einbruch hatten wir Heimspiele, da dachten die Täter wohl, dass Geld im Büro liegt", vermutet Schlenker. Im Gasthaus scheinen die Einbrecher nicht gewesen zu sein. "Bei uns fehlt nichts", sagt Pächterin Mirjam Kaiser. Als sie morgens in die Gaststätte kam, habe alles so ausgesehen, wie sie es am Abend zuvor verlassen hatte – bis auf die aufgebrochenen Türen.

"Hier ist es nachts stockdunkel", sagt sie. "Da kriegt ja keiner etwas mit." Bis heute haben sich keine Zeugen gemeldet, bestätigt auch die Polizei. Auch Schlenker sieht die Abgeschiedenheit des Vereinsheims problematisch. Immer wieder werde in dem Areal eingebrochen, der Verein sei in den vergangenen Jahren mehrmals von Vandalen und Einbrechern heimgesucht worden. "Hier ist nachts kaum jemand unterwegs", sagt er. Zu fortgeschrittener Stunde geht ein Teil der Straßenlaternen aus. "Nachts ist es dort ziemlich verlassen", bestätigt auch ein Beamter des Polizeipostens Bad Dürrheim. Im Minara, im Jugendhaus, im Haus des Gastes und Haus des Bürgers sei dann lange niemand. Nachts werde nun nicht häufiger Streife gefahren als vor den Vorfällen, sagt Dieter Popp vom Polizeipräsidium Tuttlingen. Abgelegene Orte seien aber immer im Fokus des Streifendienstes. Trotzdem empfiehlt er Sicherheitsmaßnahmen: "Eine Alarmanlage macht in solchen Gebieten Sinn", sagt Popp. Schlenker überlegt, Bewegungsmelder am Haus anzubringen und mit der Stadt wegen der Beleuchtung zu sprechen. "Vielleicht hält das Licht die Leute ja ab."

Zeugen sollen sich bei der Polizei, Tel. 07726 / 93 94 80 melden.