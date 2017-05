Bad Dürrheim Musikverein spielt sich unter die Besten

Bei den Wertungsspielen in Pfohren erreichten die Unterbaldinger die Höchstbewertung für eine Oberstufenkapelle.

Unterbaldingen (bom) Am Sonntagabend gab es rund um das Unterbaldinger Rathaus kein Halten mehr. Der Musikverein war aus den Wertungsspielen mit der möglichen Höchstbewertung für eine Oberstufenkapelle vom Verbandsmusikfest in Pfohren heimgekehrt. "Mit hervorragendem Erfolg teilgenommen" lautete das Prädikat, mit dem sich der Musikverein Unterbaldingen schmücken kann. Er ist damit eine der besten Kapellen unter insgesamt 19 Teilnehmern.

Abgesehen von der Stadtmusik Geisingen, die in der Höchststufe mit demselben Ergebnis heimkehrte und in einer anderen Liga spielt, beendete Unterbaldingen das Wertungsspielwochenende mit über 90 von 100 möglichen Punkten mit dem besten Ergebnis aller Teilnehmer. Letztmals gelang dem Musikverein Unterbaldingen dieses Kunststück vor rund zwei Jahrzehnten. Insgesamt elf Oberstufenorchester traten zum Wettbewerb an, entsprechend groß war der Jubel der Musiker nach Bekanntgabe des Ergebnisses.

Ortsvorsteher Jürgen Schwarz organisierte noch am selben Abend einen Rathausempfang an dem zahlreiche Bürger teilnahmen. Der Erfolg hatte sich in Windeseile herumgesprochen. Einer der Väter des Erfolges war Dirigent Dominik Wittmann, der mit seiner ruhigen Art die Musiker sicher durch die beiden Vortragsstücke des Wertungsspieles führte. Diese wählte Wittmann aus einer Liste diverser Pflichtwahlstücke für Oberstufenorchester aus. Auch damit lag Wittmann wohl goldrichtig und fand mit "Fiskinatura" von Komponist Thiemo Kraas und "The New Village" von Komponist Kees Vlak zwei Stücke, in denen der Musikverein sein komplettes Können entfalten konnte. Schwarz nutzte die Gelegenheit, gratulierte dem Musikverein und seinem Vorsitzenden Andreas Schacherer und überreichte Dirigent Wittmann einen von der Unterbaldinger Floristin Heidi Baumann gebundenen Blumenstrauß.