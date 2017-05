Bad Dürrheim Musikverein Unterbaldingen: Schacherer ist neuer Vorsitzender

Unterbaldingen: Der neue Vorsitzende im Musikverein Unterbaldingen heißt Andreas Schacherer. Das steht im Laufe dieses Jahres auf seiner Agenda...

Unterbaldingen (bom) Änderungen in der Vorstandsrige beim Musikverein Untebraldingen: Andreas Schacherer ist neuer Vorstand, der bisherige Kassierer löst Marion Hall ab, die aus privaten Gründen bereits vor 14 Monaten ihren Rückzug von der Vorstandsspitze angekündigt hat.

Sechs Jahre meisterte Hall mit dem Musikverein an die anstehenden Herausforderungen. Nach monatelanger Suche um eine geeignete Nachfolge überzeugten die Mitglieder ihren bisherigen Kassierer, seine Erfahrungen in der Vorstandsarbeit an der Spitze einzubringen. Neuer Kassierer ist Sebastian Schwer, Schriftführerin bleibt Laura Fürst. Neues aktives Beiratsmitglied ist Beate Huber, passives Beiratsmitglied bleibt Franz Eisele.

Erste musikalische Herausforderung für den neu zusammengesetzten Vorstand ist die Teilnahme an den Verbandswertungsspielen am Donaumusikfestival in Pfohren, bei denen sich der Musikverein unter der Leitung seines Dirigenten Dominik Wittmann zahlreiche Zuhörer erhofft. Weitere Auftritte des Oberstufenorchesters sind in diesem Jahr am Waldfest in Aufen, Donaueschingen und beim Jahreskonzert im Spätherbst, das der Musikverein gemeinsam mit seiner Bläserjugend wohl ohne auswärtigen Konzertpartner bestreitet.

Ein fester Bestandteil im Terminkalender bleiben die Auftritte an den Kurkonzerten. Vorfreude auf sein erstes Wertungsspiel mit dem Musikverein hat Dirigent Dominik Wittmann. Zuversicht geben ihm der auf rund 80 Prozent angestiegene durchschnittliche Probenbesuch und das Engagement mit dem sich die 48 Aktiven an den Proben beteiligen. Wittmann nahm sich nach 28 Auftritten im vergangenen Jahr vor, den Musikern nun ein ruhigeres Jahr zu gönnen. Zudem fordern die Proben auf das Wertungsspiel die Kapazitäten des Orchesters.

Auch der Vorstand der Bläserjugend steht vor personellen Veränderungen: Manuel Hartung kündigte sein letztes Jahr als Vorsitzender an. In ihren Ämtern bestätigte die Versammlung Daniela Schwarz als Schriftführerin der Bläserjugend und Karina Schacherer als aktives Beiratsmitglied.