Oberbaldingen Musikverein Oberbaldingen kündigt Sommerfest mit Comedy-Programm an

Jugendkapelle und neuer musikalischer Leiter: Der Musikverein Oberbaldingen blickt auf ein gutes Jahr zurück.

2016 war für den Musikverein Oberbaldingen ein Erfolgsjahr. Die Höhepunkte hat Vorsitzender Peter Kleinhans bei der Mitgliederversammlung des Vereinsjahres skizziert und auch gleich auf das neue Jahr vorausgeblickt.

So sei es nach langen Jahren gelungen, eine Jugendkapelle zu gründen, die unter der Leitung von Christoph Kopp am Mehrgenerationennachmittag ihr erfolgreiches Debüt gab.

Was sich im Laufe des Vorjahres immer stärker abgezeichnet hatte, machten die Vorsitzenden zudem sattelfest: Simon Glunz übernimmt ab dem kommenden Sommer die musikalische Leitung des Musikvereins Oberbaldingen. Das Eigengewächs, das seinem Verein wann immer möglich als aktiver Musiker die Treue gehalten hatte, kehrt somit zu seinen Wurzeln zurück.

Bereits im Vorjahr dirigierte er interimsmäßig während mehrerer Veranstaltungen den Musikverein. Mit Blick auf das bevorstehende Vereinsjahr appellierte Glunz jedoch, bis zu den Sommerferien von Dirigent Jürgen Schwarz zu profitieren. Dieser leitet den Musikverein bis zu Glunz’ Amtsantritt nach den Sommerferien. In der Verantwortung des neuen Unerbaldinger Dirigenten liegen insbesondere die Vorbereitungen auf das erstmals am Ostersamstag stattfindende Jahreskonzert. Glunz plant mit einer Mischung aus modernen, konzertanten und originären Partituren junge und erfahrene Musiker zu begeistern. Zudem ist er sich mit Jugendleiter Markus Manger darin einig, dass die kontinuierliche Werbung um neue Auszubildende dazu beiträgt, nachhaltig den Fortbestand des Vereins zu sichern.

Vorsitzender Kleinhans kündigte zudem eine moderate Änderung des Sommerfestes in diesem Jahr an. Am Samstagabend soll erstmals in der Geschichte des Festes ein Comedy-Abend gegeben werden. Zu Gast ist die Villinger Kumedie. Auch gibt es Überlegungen, sich mit einem kleinen Konzert in der Kirche an den Jubiläumsfeierlichkeiten im Lutherjahr zu beteiligen.

Erfreut über die Entwicklung zeigte sich Ortsvorsteher Karl-Heinz Ullrich, der den Musikverein als einen der Förderer des Kulturguts im Ort bezeichnete. Peter Kleinhans und Jannick Lohrer vom Vorstandsteam erhielten während der Neuwahlen das volle Vertrauen der Mitglieder für eine weitere Amtszeit. Einstimmig schenkten sie zudem Cordula Biermann das Vertrauen für eine weitere Amtszeit als Schriftführerin.