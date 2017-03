BadDürrheim Musikalisches Freundschaftsspiel

Konzertpianist Jacob Leuschner gastiert am kommenden Montag, 6. März, im Hotel am Solegarten in Bad Dürrheim

Bad Dürrheim (häm) Am kommenden Montag, 6. März, ist es wieder soweit: Der Konzertpianist und Dozent Jacob Leuschner gibt seinen jährlichen Auftritt in der Konzertreihe Klassik-Live. Ab 19.30 Uhr schlägt der Professor der Musikhochschule Detmold im Hotel Am Solegarten, Luisenstraße 14, zu Bach und Mozart in die Tasten. Und das nicht zum ersten Mal: Denn der 1974 in Freiburg geborenen Pianisten verbindet mit der Kurstadt eine über Jahrzehnte gewachsene Freundschaft mit Stammpublikum.

Der Organisator der Konzertreihe von der Kurseelsorge, Ernst Lutz, gerät angesichts des Gastes leicht ins Schwärmen: "Egal wo die musikalischen Schwerpunkte und akademischen Tätigkeiten seiner Karriere gerade lagen, sei es Weimar oder Dänemark, er hat uns nie vergessen und bestritt stets sein Konzert hier." Die Vorgeschichte zu dem langzeitigen Rendezvous sei laut Leuschner ausschlaggebend: "Das erste Mal spielte ich während meiner Gymnasialzeit hier, das müsste so 1991 gewesen sein." Als reiferer Musiker vertritt er 1997 als Student der Musikhochschule Freiburg einen Kommilitonen für die Klassik-Live Reihe. Seither bildet eine unschlagbare Kombination Leuschners Zuneigung zu Bad Dürrheim: "Ich komme immer gerne, da ich hier über die Jahre ein treues und kundiges Publikum gefunden habe." Ein Abstecher in seine Heimatstadt Freiburg garniert seinen jährlichen Besuch.

Seine Musikerkarriere als Solist oder Kammermusikpartner führte ihn über den Globus. In Japan, China, in Europa sind nur wenige weiße Flecken auf der Karte ohne Leuschners Konzerttätigkeit zu finden. Neben renommierten Preisen führt ihn sein akademischer Werdegang als Professor auch durch die Musikhochschulen in Köln und Lübeck. Sein aktuelles Engagement: "Kommenden Mittwoch fliege ich nach Japan, für Konzerte und um die CD-Gesamtaufnahme der Sonaten für Klavier und Violine von Mozart fertigzustellen." Doch vorher schließt Leuschners Programm bei Klassik-Live mitunter Bachs Goldberg-Variationen und Mozarts zehn Variationen über "Unser dummer Pöbel meint" ein. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, um Spenden wird gebeten.