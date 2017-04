Einsatzkräfte rückten am Donnerstag 13.04.2017 gegen 19:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B33 aus. Nach ersten Erkenntnissen überfuhr ein Motorradfahrer eine rote Ampel und prallte dann auf der Kreuzung gegen einen auf der B27 Richtung Donaueschingen fahrenden Personenwagen.

Ein Motorradfahrer war auf der B33 von Villingen Richtung Schwenningen unterwegs, als er an der Ampelkreuzung laut Zeugen über die Rote Ampel fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es dann zu einer Kollision mit einem auf der B27 Richtung Donaueschingen fahrenden Honda. Dabei wurde der Motorradfahrer von seinem Fahrzeug geschleudert und verletzte sich. Die Fahrerin des Honda erlitt einen Schock und kam ebenso wie der Motorradfahrer ins Klinikum.Während der Landung des Rettungshubschrauber kam es dann auf der B33 in Richtung Villingen zu einem Auffahrunfall bei dem es glücklicherweise keine Verletzten gab.Der PKW und das Motorrad mussten abgeschleppt werden. Durch die Unfälle kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderung im Bereich der Ampelkreuzung und der Verkehr staute sich in alle Richtungen. Die Polizei Schwenningen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Eine Schadenshöhe konnte nicht genannt werden.