Motorrad kollidiert mit Auto auf Bundesstraße 27

Bad Dürrheim (sk) Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 27 am Donnerstagnachmittag ist ein Motorrad mit einem Auto kollidiert. Wie die Polizei mitteilt, wurde dabei niemand verletzt. Der 20 Jahre alte Motorradfahrer fuhr aus Richtung Schwenningen auf die B 27 auf und wollte weiter in Richtung Bad Dürrheim. Beim Einfädeln auf die Bundesstraße übersah er einen aus Richtung Trossingen kommenden Wagen und stieß mit ihm zusammen. Dann stürzte der 20-Jährige von seiner Maschine. An seinem Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von gut 1300 Euro. Der Schaden an dem Pkw wird auf 5000 Euro geschätzt.