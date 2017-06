Oberbaldingen Motorrad-Unfälle derzeit häufig

Im Frühling häufen sich die Meldungen über Motorradunfälle. Erst am Wochenende verletzte sich dabei ein 18-Jähriger auf der Kreisstraße 5749 zwischen Öfingen und Oberbaldingen. Das rät die Polizei...

Oberbaldingen (bim) Bei einem Unfall auf der Kreisstraße 5749 zwischen Öfingen und Oberbaldingen ist am Sonntagmittag ein 18 Jahre alter Motorradfahrer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der junge Mann zunächst in einer Kurve rechts von der Fahrbahn ab und stürzte dann. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Am Motorrad des 18-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von gut 3000 Euro.

Insbesondere im Frühjahr, zu Beginn der Motorrad-Saison, häufen sich in jedem Jahr die Meldungen über Motorradunfälle. "Viele denken, sie können die neue Saison so starten, wie sie die vergangene beendet haben", sagt Marcel Ferraro, Sprecher des Polizeipräsidiums Tuttlingen. Dabei liegen meist gut sechs bis sieben Monate ohne Fahrpraxis dazwischen – schließlich könne bei Eis und Schnee nicht gefahren werden. "Häufig fehlt dann einfach die Übung und die Technik", sagt Ferraro. Denn die wenigsten Motorradfahrer bereiten sich aktiv auf die neue Saison vor, zeigt die Erfahrung der Polizei. "Viele holen einfach ihr Fahrzeug raus und fahren los." Manche verzichteten sogar auf eine eigentlich übliche Wartung der Maschine.

Um Unfälle zu vermeiden, empfiehlt die Polizei Motorradfahrern daher, insbesondere zu Beginn der Saison zurückhaltend zu fahren und sich zunächst auf kürzere Strecken zu beschränken. "Idealerweise absolviert man ein Fahrsicherheitstraining", sagt Marcel Ferraro. Auch die eine oder andere Übung auf dem Verkehrsübungsplatz helfe, nach der langen Pause im Frühling wieder das Gefühl für sein Motorrad zu bekommen. Ein solcher Übungsplatz befindet sich etwa in Schwenningen, auf dem Messegelände in der Dürrheimer Straße. Ab 7,50 Euro kann dort gefahren werden.

"Lange Strecken erfordern viel Übung und Kondition", sagt Marcel Ferraro. Und dabei komme es auch auf die Sportlichkeit des Fahrers an, sagt der Polizeisprecher: "Auf die Saison sollte man sich auch körperlich vorbereiten." Bevor der Fahrer also nach längerer Pause wieder auf seine Maschine steigt, mache es Sinn, auf seine körperliche Fitness zu achten.