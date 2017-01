Bad Dürrheim Mit einem Böller den Briefkasten gesprengt

Nicht überall freut man sich über Böller und Raketen. In der Kurstadt ärgern sich jetzt die Eigentümer eines Mehrfamilienhauses ganz besonders.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag im Briefkasten eines Wohnblocks an der Huberstraße einen Feuerwerkskörper gezündet. Um 1.10 Uhr rumste es beim Anwesen 25 A. Die Täter hatten nach Angaben eines Polizeisprechers einen Böller in einen der Briefkästen gesteckt und hochgehen lassen. Dabei wurde ein Teil der Briefkastenanlage des Mehrfamilienhauses beschädigt. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt, hieß es abschließend.