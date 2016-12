Bad Dürrheim Mit diesem Stück setzt die Theatergruppe Hochemmingen einen neuen Höhepunkt

Wenn die Generalprobe so begeistert gefeiert wird wie die Vorstellung: Durch zwei neue erfahrene Schauspieler verstärkt das Ensemble sein lustiges Potenzial.

Angriff auf die Lachmuskeln, Nummer 38. Seit 1978 überrascht die Theatergruppe der Narrenzunft Hochemmingen die Kurstädter, und mittlerweile Liebhaber und Interessenten darüber hinaus, mit einem kömödienhaften Bühnenstück am zweiten Weihnachtstag. Zur rabenschwarzen Komödie "Für die Familie kann man nichts" begrüßte die eingespielte Truppe zwei neue Protagonisten in ihren Reihen und füllte bereits zur Generalprobe die Gemeindehalle Hochemmingen nahezu bis auf den letzten Platz.

Verwundert rieben sich Außenstehende die Augen ist dies nun der traditionelle Auftritt am zweiten Weihnachtsfeiertag oder erst die Generalprobe? Zwei Stunden nimmt das dreiaktige Stück ab 14 Uhr bei der Generalprobe in Anspruch, danach konnten die Gäste bis zum festen Auftrittstermin ab 18 Uhr verschnaufen. Möglicherweise war der Ansturm auf die Generalprobe aber auch so groß, da der Auftritt am zweiten Weihnachtstag, als auch die Wiederholung am 5. Januar, bereits hoffnungslos ausverkauft waren. "Ich kann den Nachzüglern auch für den 5. Januar keine Hoffnung machen. Vermutlich läuft da gar nichts mehr", so der Laiendarsteller Frank Blom bei einer Aufführungspause. Sei es wie es wolle, der Zuspruch der Bad Dürrheimer für das Narrentheater scheint riesengroß.

Mit Alexandra Bajorath und Werner Kaiser konnte sich die Theatergruppe zwei Neubesetzungen sichern, welche bereits Erfahrung in der Theaterwelt genießen durften. Lange Jahre konnte Bajorath Spielerfahrung bei der ehemaligen Hermann-Moser-Bühne in Bad Dürrheim sammeln, ihr kommt gleich bei ihrem Debüt mit der "Hermine" eine Hauptrolle in dem neuen Stück zu.

Kaiser kam in der Theater- und Filmwelt noch mehr herum. Seit seinem 16 Lebensjahr war er im Raum Freiburg zunächst auf der alemannischen Bühne und einer Pfarrei schauspielerisch tätig, zuletzt folgten Sprech- und Statistenauftritte beim Film, mitunter bei "Tatort". "Ich bin letztes Jahr nach Bad Dürrheim gezogen und habe aktiv nach einem Engagement bei lokalen Theaterbühnen gesucht. Schnell fand ich Kontakt zu Dieter Storz, der mich weiter verwies und hier einführte", blickt Kaiser auf sein erstes Jahr in Bad Dürrheim zurück. Mit der Rolle des "Gerd" vom Verfassungsschutz konnte sich Kaiser schnell identifizieren: "Auf Anhieb passte sie mir sehr gut und ich habe mich pudelwohl in ihr gefühlt."

Da die Theatergruppe der Narrenzunft in der Gemeindehalle nur eine Kulisse hat, jedoch keinen festen Regisseur, ist man mitunter Restriktionen aber auch einer großen künstlerischen Freiheit bei den gewählten Theaterstücken ausgesetzt. "Nach den ersten Leseproben fügen sich die Darsteller langsam in ihre Rollen. Gelegentlich kommt es vor den eigentlichen Proben auch zu Rollenwechseln", so die Theatergruppe unisono.

Überhaupt pflegt das Team hinter den Kulissen eine lockere aber nicht minder konzentrierte Atmosphäre. Es wird gefeixt, rauchend die Texthefte gewälzt, in der Maske nachgeschminkt, aber vor allem viel gelacht und gescherzt. Kein Wunder, dass altgestandene Dauergäste wie Joachim Müller es seit 1978 auf über 30 Auftritte beim Theater der Narrenzunft bringen. "Müller ist im Dezember krank geworden und ein Auftritt dieses Mal wäre zu viel. Wir denken an ihn", so die Mannschaft in der Pause.

Das unprätentiöse Treiben hinter den Kulissen passt optimal zum diesjährigen Stoff. Bei "Für die Familie kann man nichts" ist Friedhelm (Dieter Storz) das wohl einzig "normale" Mitglied der Familie Beierle. Sein stotternder Bruder Hubbi (Frank Blom) hat als Berufserfinder das "Null-Liter-Auto" entdeckt und der andere männliche Spross der Familie, Willy (Matthias Maier), lässt durch elektronische Hacker-Tricks schon mal die griechische Mittelmeerflotte auslaufen. Genug Chaos für ein abendfüllendes Programm.



Das Weihnachtstheater

Darsteller bei "Für die Familie kann man nichts", dem Stück der Theatergruppe der Narrenzunft Hochemmingen sind Alexandra Bajorath, Frank Blom, Werner Kaiser, Conny Klingner, Matthias Maier, Marianne Pfaff, Ellen Springindschmitten, Dieter Storz, Thomas Waldraff und Kathi Weller aktiv. Souffleuse ist Martina Erath, die Maske macht Gerlinde Waldraff. Die Wiederholung des Stückes ist auf den 5. Januar, 20 Uhr, in der Gemeindehalle Hochemmingen gelegt.