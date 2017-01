Bad Dürrheim Mit Tanz und Feuerwerk ins neue Jahr

Prosit Neujahr 2017 sagten sich mehrere Hundert Gäste, die an den Silvesterbällen und Galadiners entlang der Partyzone rund um das Kurhaus teilnahmen. Sie alle waren gekommen, um in gemütlicher Atmosphäre vom alten ins neue Jahr hinüberzugleiten, das sie mit guten Vorsätzen beginnen wollten. Mit Bildergalerie!

Einer der Gäste im Kurhaus war der Bad Dürrheimer Ulrich Gräupner. Auf die Frage nach seinem größten Wunsch für 2017 kam die blitzschnelle Antwort Gesundheit. Viele hatten im Hinblick auf die aktuellen Geschehnisse ähnliche Wünsche, die sich nur wenig auf das Materielle konzentrierten. So meinte die 51 Jahre alte Altenpflegerin Elvira Kohler aus Fürstenberg: „Ich wünsche mir für das kommende Jahr, dass es so weitergeht, wie das alte aufgehört hat. Das war vor einem Jahr nicht so. Ich bin bereits zum zweiten Mal am Silvesterball im Kurhaus, weil er mit letztes Jahr gefiel.“

Bereichsleitern Verena Mika vom Kurhaus freute sich über einen zum wiederholten Mal ausverkauften Silvesterball, der mit 190 Gästen seine Kapazitätsgrenzen erreichte. „Die Gäste schätzen wohl unser kulinarisches Angebot, aber auch die gepflegte Unterhaltung“, meinte sie mit Blick auf die Aschaffenburger Unterhaltungsformation „Vibrations“. Jedenfalls gab es auf der Tanzfläche oftmals kaum mehr ein Durchkommen. Wer mehr Platz benötigte, tanzte zwischen den Tischen oder nutzte andere freie Flächen im Saal.

In diesem Jahr gab es ein Menü mit fünf Gängen aus Lukullus Paradies. Alle Gourmets kamen auf ihre Kosten. Ein ähnliches Bild bot sich auch in den anderen Dürrheimer Lokalen. In der Bar im Hotel am Solegarten feierte eine geschlossene Gesellschaft. Im Restaurant nutzten die Gäste die Gelegenheit zur gemütlichen Unterhaltung. Geschäftsführerin Alexandra Limberger unterhielt sich persönlich mit den Gästen und erläuterte am Büffet die kulinarischen Spezialitäten. Die Zeiger der Uhr gingen in Richtung Mitternacht, als das Servicepersonal mit dem Einschenken der Sektgläser begann. Um Mitternacht startete im Kurpark ein farbenprächtiges und lange andauerndes Feuerwerk: Das neue Jahr hat begonnen.