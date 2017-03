Die Breitbandversorgung in Biesingen und Sunthausen hat offiziell gestartet. Und auch das restliche Stadtgebiet Bad Dürrheimssoll bald folgen

Ein großer Schritt für Biesingen und Sunthausen: Die beiden Ortsteile sind ab sofort an das neue Glasfasernetz angeschlossen. Heißt: Die Einwohner haben nun die Möglichkeit, mit Spitzengeschwindigkeiten von 150 Megabit pro Sekunde durch das Internet zu surfen. Zur symbolischen Netzinbetriebnahme kamen gestern am frühen Abend Vertreter der Stadt- und Ortsverwaltung, des Zweckverbands Breitbandversorgung und des Netzbetreibers am zentralen Technikstandort in Sunthausen zusammen.

"Das ist für die Ostbaar ein ganz besonderer Moment", sagte Bürgermeister Walter Klumpp. "Ich glaube, dass es unheimlich wichtig ist für den ländlichen Raum und für die Kernstadt." 130 Haushalte sind bereits an das Glasfasernetz angeschlossen, gut 200 sollen es im Laufe der kommenden Wochen insgesamt werden. Knapp 25 Prozent von ihnen haben bereits einen Signalliefervertrag mit dem Netzbetreiber abgeschlossen. Die ersten drei Einwohner nutzen bereits das schnelle Internet, sie können – je nach abgeschlossenem Vertrag mit dem Betreiber – mit 50 Megabit oder 150 Megabit pro Sekunde durch das Internet surfen. Im Vergleich: Bislang hatten Biesingen und Sunthausen mit 1 bis 3 Megabit pro Sekunde eine langsame Versorgung. Daher entschied sich die Stadt, dem Zweckverband Breitbandversorgung beizutreten und die beiden Ortsteile auszubauen. Gut 1,3 Millionen Euro hat dies gekostet, das Land bezuschusste das Projekt mit 252 000 Euro. "Der Eigenanteil der Stadt wird voraussichtlich bei 966 000 Euro liegen", so Klumpp.

"Das ging alles sehr schnell", sagte Stephan Klemens, Ortsvorsteher von Biesingen. Spatenstich war im Frühsommer vergangenen Jahres. Dann wurden die Ortsteile mit der Hauptleitung in Schwenningen, die sogenannte "Backbone", verbunden.

"Die Glasfasern wurden bis in den Haushalt hinein gelegt", sagte Marina Stiegeler, Sprecherin des Netzbetreibers. So konnten die Einwohner entscheiden, ob sie über diese auch das Signal für das schnelle Internet empfangen wollen. "Manche waren anfangs skeptisch", sagte Klemens. Letztlich haben sich aber doch weit mehr als 50 Prozent der Biesinger für einen Anschluss entschieden. Dementsprechend können fast alle Straßen im Ortsteil versorgt werden. Die Hauseigentümer, die sich für einen Hausanschluss entschieden haben, tragen gut 270 000 Euro der Kosten.

Für all jene, die noch keine Entscheidung getroffen haben, sei es noch nicht ganz zu spät, sagte Jochen Cabanis, Geschäftsführer des Zweckverbands Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar. Unter Umständen könnten noch fehlende Haushalte verbunden werden. Wer jedoch nach Abschluss der Arbeiten einen Anschluss wünscht, müsse mit einmaligen Zusatzkosten rechnen.

Und was ist mit dem Rest des Stadtgebiets? "Wir sind nun gespannt, wann die restlichen Verträge für die Kernstadt und die übrigen Ortsteile vorliegen", sagte der Bürgermeister. Sobald diese da sind, werde sich mit den sogenannten "weißen Flächen" auseinandergesetzt, also mit jenen Arealen, die noch nicht Zugang zum schnellen Internet haben.

Sprechstunde

Möglichkeiten ihre Fragen zum Glasfasernetz zu stellen, haben Biesinger und Sunthausener Bürger am kommenden Sonntag, 26. März. Eine Mitarbeiterin des Netzbetreibers Stiegeler ist dann von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr in der Ortsverwaltung in Biesingen, Baarstraße 11 vor Ort. Von 17 Uhr bis 20 Uhr lädt sie zur Sprechstunde in der Sunthausener Ortsverwaltung, Tuningerstraße 2.