Bad Dürrheim Minara wird zum Streitpunkt: Architekt Tarlatt kritisiert Stadt und KuBä in offenem Brief

Minara wird zum Streitpunkt: Architekt Tarlatt kritisiert Stadt und KuBä in offenem Brief

Architekt Günter Tarlatt kritisiert die Pläne für Minara-Neubau und favorisiert Modernisierung des Solemar. Die Stadt will weiter an dem Vorhaben festhalten.

Für Günter Tarlatt, Vorsitzender des Parasolhotelvereins ist die Sache klar: Das Solemar ist der Schwerpunkt der kurörtlichen Infrastruktur in der Stadt. Dass dermaßen große Investitionen in den Minara-Neubau fließen sollen, ist für ihn ein Indiz dafür, dass nicht klar sei, ob Bad Dürrheim nun als Kur- oder als Wohnort gestärkt werden müsse. In einem offenen Brief, der dem SÜDKURIER vorliegt, kritisiert Tarlatt die Stadt und die Kur- und Bäder GmbH (KuBä) für die Pläne um einen Minara-Neubau und fordert einen Bürgerentscheid. Stadtverwaltung und KuBä halten in einer Stellungnahme dagegen.

„Ich glaube, das Minara war noch nie wirtschaftlich ausgelotet, im Hinblick darauf, dass wir auch das Solemar haben“, sagt Tarlatt auf Anfrage. „Sollten sich um das Solemar die Hotelbetriebe (...) dauerhaft ansiedeln beziehungsweise modernisieren, ist natürlich die Grundvoraussetzung, dass das Solemar-Gesundheitszentrum die nächsten 25 Jahre ein verlässlicher und kreativer Qualitäts- und Vertragspartner dieser Hotels und des Wohnmobilhafens sowie des neu anzusiedelnden Ferienwohnungs-Clusters sein muss“, betont er in seinem Schreiben und deutet das 30. Jubiläum des Wellness- und Gesundheitszentrums im kommenden Jahr an.

Das Geld der Stadt reiche nicht für die Instandhaltung beider Bäder, ist sich Tarlatt, der auch maßgeblich an der Entwicklung des Solemar beteiligt war, sicher. Stattdessen mache es Sinn, sich auf die Modernisierung des Solemar zu konzentrieren. Das Minara könne etwa zu einem Indoor-Spielplatz werden.

In einer Stellungnahme zum offenen Brief Tarlatts lenken Bürgermeister Walter Klumpp und KuBä-Geschäftsführer Markus Spettel zunächst ein: „Es ist so, dass weder für ein Nachfolgebad Minara noch für Sanierungen beziehungsweise Neuerungen am Solemar Rücklagen bei der Kur- und Bäder GmbH vorhanden sind“, heißt es in dem Schreiben von gestern. Zehn Millionen Euro habe die Kur- und Bäder GmbH in den vergangenen 16 Jahren ins Solemar investiert, dazu sei eine Summe der gleichen Höhe für die Instandhaltung gekommen. 2018 soll das Dach des Solemar für bis zu 3 Millionen Euro erneuert und gleichzeitig energetisch verbessert werden. „Bis dato hat die Kur- und Bäder GmbH alles getan, das Gesundheitszentrum in einem attraktiven und überaus guten Zustand zu erhalten“, betonen Klumpp und Spettel. „Dies wird auch zukünftig eine zentrale Aufgabe sein, weil vom Solemar überaus positive Auswirkungen in den gesamten Tourismus- und Gesundheitsbereich unserer Stadt ausstrahlen und weit über deren Gemarkungsgrenzen hinaus“, geben sie Tarlatt weiter recht – betonen aber zugleich, dass gerade in den zukünftigen Jahren erhebliche Sanierungen anstünden, die finanziell bewältigt werden müssen.

Das Minara spiele eine erhebliche Rolle in der Stadt, heißt es in der Stellungnahme weiter. Es werde von Schulen, Vereinen und der Bevölkerung genutzt. „Bei der Bürgerversammlung, in der dieses Thema zum ersten Mal offensiv angesprochen wurde, hat die Stadt im Rahmen einer spontanen Unterschriftenaktion 2000 Unterschriften erhalten mit der Bitte, das Minara zu erhalten.“ Eine Umfrage zum Schulschwimmen bei anderen Bädern habe ergeben, dass in keinem näheren Bad Zeiten frei seien, in denen Schulen Schwimmunterricht geben könnten. Zudem hätten mehrere Städte, darunter etwa Villingen-Schwenningen, auf Nachfrage kein Interesse an einem gemeinsamen Bad gezeigt, halten Klumpp und Spettel Tarlatt entgegen, der in seinem Schreiben für eine Bündelung der Hallenbad-angebote im Umkreis plädiert.

Mit seinem offenen Brief wolle er erreichen, dass umfassender diskutiert und überlegt werde, „ob die Einwohnerschaft nicht direkter am Entscheidungsprozess teilhaben sollte“, sagt Günter Tarlatt nach der Veröffentlichung seines Briefes und deutet dabei seine Forderung eines Bürgerentscheids an. Wo Bad Dürrheim hin wolle – ob es als Kur- oder Wohnort gestärkt werden sollte –, müsse noch sehr viel deutlicher angesprochen werden, betont er. Von einem Bürgerentscheid ist in der Stellungnahme der Stadtverwaltung und KuBä nicht die Rede.

Wohl aber von dem Versprechen, die Bevölkerung an den Prozessen rund um den Minara-Neubau teilhaben lassen zu wollen: „Vor einer abschließenden Entscheidung, welche Wasserflächen das neue Bad haben soll beziehungsweise unter finanziellen Gesichtspunkten maximal haben kann, werde ich die Bürgerschaft weiter transparent mit einbeziehen“, schreibt Walter Klumpp.

Minara-Neubau