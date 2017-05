Bad Dürrheim Minara-Neubau: Schwimm Club befürchtet Mitgliederverlust

Mit Vorfreude blicken die Schwimmer in Bad Dürrheim dem Minara-Neubau entgegen. Die auf gut anderthalb Jahre geschätzte Bauphase macht ihnen allerdings Sorgen...

Bad Dürrheim – Angespannte Stimmung am vergangenen Sonntag im Freizeitbad Minara in Bad Dürrheim: Für die 200 Kinder und Jugendlichen im Alter von acht bis 16 Jahren ging es um den "Minara-Cup für den Nachwuchs". "Der Cup hat für den Verein einen hohen Stellenwert", sagt Volker Weiß, Vorsitzender des Schwimm und Ski Club (SSC) Bad Dürrheim, dem Organisator des Turniers. "Der Erlös wird in die Jugendarbeit investiert." Doch wo wird der Cup ausgetragen, wo der Nachwuchs trainiert, während das Nachfolgebad für das Minara entsteht?

Gut anderthalb Jahre soll die Bauphase dauern, so der letzte Stand. Eine Zeit, der Weiß nicht ganz ohne Sorgen entgegenblickt: "Wenn ein Wettkampf zwei Jahre nicht da ist, orientieren sich die Vereine um und gehen zu anderen Turnieren", sagt er. Zum 13. Mal wurde der Minara-Cup in diesem Jahr ausgetragen. Vereine aus der Schweiz bis aus dem Raum Stuttgart nahmen daran teil. "Es wäre gut, wenn der Wettbewerb auch während der Bauphase stattfinden würde", sagt Weiß. In einem Hallenbad in der Umgebung, eben.

Auch was die Trainingseinheiten anbelangt, hofft der Vorsitzende, dass die SSC-Mitglieder bei anderen Vereinen mittrainieren können. Drei Mal die Woche kommt allein die Wettkampfmannschaft zusammen: dienstags, freitags und sonntags. Am Samstag ist Haupttraining für 80 Kinder. "Einen Masterplan, wie wir alles umorganisieren, haben wir noch nicht", sagt Volker Weiß. "Dafür müssen wir erst wissen, bis wann das Minara noch offen ist." Seitens der Stadt habe der Verein bisher keine Neuigkeiten zum Hallenbad-Neubau bekommen. Die vielen Fragen von Mitgliedern und Eltern trainierender Kinder kann der Vorsitzende so nicht beantworten.

Um eine Lösung für die Übergangsphase zu finden, sei ein halbes Jahr nötig, schätzt Weiß. Die Probleme sind damit aber nicht aus der Welt: Von einem befreundeten Verein weiß der Vorsitzende, dass dieser während der Baumaßnahmen am Hallenbad in dessen Stadt gut 70 Prozent seiner Mitglieder verloren hat. "Auch wir werden wohl nicht alle behalten können", sagt Weiß. "Ich gehe aber davon aus, dass durch das neue Bad dann wieder Mitglieder zu uns finden." Ziel müsse es jederzeit bleiben, den Jüngsten das Schwimmen beibringen zu können.

41 Jahre ist das Minara nun alt. Dass das Freizeitbad erneuert werden muss, ist mittlerweile beschlossene Sache. 8,9 Millionen Euro soll der Neubau maximal kosten. Um sich einen Eindruck darüber zu machen, wie ein Schwimmbad mit diesem Budget aussehen könnte, haben Bürgermeister Walter Klumpp, Kur- und Bäder Geschäftsführer Markus Spettel und Uwe Winter sowie Vertreter der Schwimmvereine und des Gemeinderats Anfang des Jahres eine Tour durch Nordrhein-Westfalen, Belgien und die Niederlande unternommen, sich dabei sechs unterschiedliche Bäder angesehen. Wie es nun weitergeht, soll in den kommenden Tagen bekannt gegeben werden, versprach Spettel.

Neues Schwimmbad