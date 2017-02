Bad Dürrheim Messners Bio-Hof bekommt Gegenwind

Landwirt Michael Messner möchte einen Bio-Hof bauen, doch der Ortschaftsrat in Oberbaldingen beschließt das Baugesuch zurückzustellen. Am Donnerstag spricht der Gemeinderat über das Bauvorhaben.

Bad Dürrheim – Es war eine emotionale Entscheidung, die die Oberbaldinger Ortschaftsräte in Anwesenheit von Bürgermeister Walter Klumpp und Hauptamtsleiter Markus Stein am Mittwoch bei ihrer Sitzung im Rathaus des Ortsteils vor sich hatten: Landwirt Michael Messner möchte einen Bio-Hof am Standort Blumenäcker bauen und betreiben. Den Bauantrag reichte er Anfang des Jahres ein. Doch seine Pläne muss der 26-Jährige wohl erst einmal auf Eis legen.

"Ich glaube, dass wir Signale aussenden, wenn wir zunächst weder eine Ablehnung noch eine Zustimmung aussprechen." sagte Stein. Er plädierte dafür, das Baugesuch zunächst zurückzustellen, bis eine Veränderungssperre von zwei Jahren in Kraft tritt. Diese Zeit soll genutzt werden, "um miteinander ins Gespräch zu kommen, um die Möglichkeit einer Ausnahme zu finden", so Stein. Eine Veränderungssperre tritt laut Baugesetzbuch dann in Kraft, wenn bereits ein Beschluss über die Aufstellung eines Bebauungsplans gefasst ist. Mit einer solchen Sperre sind sämtliche Baumaßnahmen untersagt, die nicht mit der Stadt vereinbart sind. Doch, so versprach Klumpp, könne die Veränderungssperre jederzeit vorzeitig beendet oder mit einer Ausnahme versehen werden. Heißt: In Absprache mit der Vewaltung soll Messner nun seine Pläne soweit modifizieren, bis die monierten Konfliktpotenziale ausgeschaltet sind. "Ich würde sofort damit anfangen", beteuerte der Sohn von Landwirt Urban Messner. Dieser steht derzeit wegen seines Plans, einen Schweinemastbetrieb im Gewann Rauhäcker zu bauen, im Rechtsstreit mit der Stadt.

Gewichtigster Grund gegen den Bio-Hof war die Befürchtung einer Geruchsemission, die vom Betrieb auf die benachbarten Wohngebiete und touristischen Angebote übergehen könnte. Einem Sachverständigengutachten zufolge wäre davon besonders Biesingen und das Wohngebiet Kirchäcker betroffen. Dort werde mit einer geringen Überschreitung des Zielwerts von etwa einem Prozent der sogenannten Jahresgeruchsstunden gerechnet. Das bedeutet: Die Jahresgesamtzeit, in der vom Hof aus kommende Gerüche wahrgenommen werden, werde um ein Prozent überschritten. Zudem müsse geprüft werden, ob der Standort des Hofs mit dem Vogelschutzgebiet vereinbar wäre.

Er habe sich für den Standort entschieden, weil er keinen anderen bekommen habe, erklärte Messner pragmatisch. Im Juli vergangenen Jahres schon hatte er in einer Sitzung des Gemeinderats angekündigt, dass er einen eigenen Bio-Hof bauen und betreiben möchte. Damals bat er den Gemeinderat zu signalisieren, ob gemeinsam geplant werden könne. Bürgermeister Klumpp wollte dies nicht versprechen: "Wir können das erst ordentlich bereden, wenn konkretere Angaben vorliegen", sagte er damals. Ein Standort sei seitens der Stadt daraufhin nicht vorgeschlagen worden, sagte Messner gestern. Es gehöre nicht zur Aufgabe einer Stadt, Bauplätze vorzuschlagen, entgegnete Klumpp.

Michael Messner plant 256 Zuchtsauen, 816 Ferkelaufzuchtsplätze und 482 Mastplätze in sieben Ställen auf seinem Hof unterzubringen. Auf das Gelände sollen Jauche- und Mist-Endlager und eine Lagerhalle gebaut werden.

Bebauungsplan

Im Juli 2015 hatte der Gemeinderat den Bebauungsplan verabschiedet, nach dem sämtliche Bauernhöfe auf der Ostbaar in ihrer Expansion und ihrem Tierbestand geregelt werden sollten. Daraufhin liegen die Landwirte Sturm. Schließlich entschied sich die Verwaltung zum radikalen Kurswechsel: Ab März 2016 beschränkte sich die Stadt ausschließlich auf das Gewann Rauhäcker. Dort plant Urban Messner, der Vater Michael Messners, seine konventionelle Schweinemast für 1362 Muttersäue und 2500 Ferkel zu bauen.