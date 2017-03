Bad Dürrheim Martin nun offiziell ins Amt eingeführt

Seit gestern ist sie es ganz offiziell: Stephanie Martin wurde in ihr Amt als Schulleiterin der Realschule am Salinensee eingeführt

Anfang Februar wechselte Stephanie Martin an der Realschule am Salinensee den Stuhl: von der Konrektorin, zur kommissarischen Schulleiterin und jetzt Rektorin der Realschule. Gestern nun, bei der offiziellen Feierstunde zu ihrer Amtseinführung gab sich ein großer Gästekreis die Ehre.

Ebenfalls unter den Gratulanten: Martins drei Vorgänger Ernst Lutz, Michael Hügle und Frank Müller. Bürgermeister Walter Klumpp, das Lehrerkollegium, Eltern- und Fördervereinsvertreter und vor allem die Schülerinnen und Schüler zeigten ihre Freude über die neue Schulleiterin, überhäuften sie mit Geschenken. Wer Stephanie Martin nicht kennt, würde dies als Vorschusslorbeeren bezeichnen. Doch das wäre weit gefehlt. Sie hat sich ihre Sporen schon lange verdient und hegt keinerlei Absicht, sich darauf auszuruhen. Das wird bei den kommenden Herausforderungen auch kaum möglich sein.

Schulamtsleiterin Sabine Rösner bezeichnete es als mutig, solch eine Entscheidung zu treffen. Alle Module zum Nachweis ihrer Fähigkeiten habe Stephanie Martin mit großem Erfolg absolviert. Daneben war sie Fachberaterin für Unterrichtsentwicklung, Beraterin im Ministerium als es um die Unterrichtsgestaltung an Realschulen ging, ist am Schulamt im Prüfungsausschuss für das Zweite Staatsexamen für Realschullehrer tätig. Eine Schulleitung ist Motor, Gaspedal, Bremse und Lenkrad in einem, sagte Bürgermeister Klumpp. Nicht zuletzt Klimaanlage. Stephanie Martin ist tatsächlich alles gleichzeitig. Für sie – die von Kollegen und Schülern für ihren respektvollen Umgang geschätzt wird – steht ein konstruktives Miteinander im Vordergrund, ehrliche Kommunikation und Transparenz. Am Herzen liegt ihr eine positive Schüler-Lehrer-Beziehung und weiterhin eine ebenso positive Zusammenarbeit wie sie bereits mit allen Partnern der Schule besteht.

Stephanie Martin studierte zunächst an der Freiburger Universität und dann an der pädagogischen Hochschule. Ihr Referendariat legte sie an der St. Georgener Realschule ab, bevor sie ab 1996 an der Heilbronner Realschule landete. Die erste Festanstellung folgt von 1997 bis 2001 an der Heimschule St. Landolin in Ettenheim. Verbeamtet in den Staatsdienst wird sie ab 2001 erneut an der Realschule St. Georgen, damals eingestellt von dem inzwischen als Schulrat fungierenden Ernst Lutz. Seit 1999 ist sie verheiratet. Nach Bad Dürrheim kam die in Obereschach lebende Rektorin und zweifache Mutter 2009. Sie unterrichtet bis heute das Fach Deutsch. Weitere Unterrichtsfächer sind Französisch und Gemeinschaftskunde. Ab September 2016 war sie kommissarische Schulleiterin, seit 1. Februar dieses Jahres ist sie nun offiziell Rektorin der Realschule am Salinensee.

Martin sieht spannende Zeiten auf die Realschule zukommen, ist sich jedoch sicher, diese zusammen mit dem engagierten Kollegium und allen anderen Beteiligten bewältigen zu können. So gilt auch auf der Schule seit diesem Jahr das neue Konzept "Stärkung der Realschule". Insbesondere schwächelnden Schülerinnen und Schülern soll hier ab der sechsten Klasse durch einen Unterrichtsniveauwechsel die Möglichkeit eines Hauptschulabschlusses gegeben werden. "Eine Herausforderung mit neuer Organisation. Das Konzept dahinter ist, bloß keinen Schüler ohne Abschluss von der Schule gehen zu lassen", so Martin.