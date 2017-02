Bad Dürrheim Martin nun offiziell Schulleiterin

Stephanie Martin ist nun offiziell Schulleiterin der Realschule Am Salinensee.

Bad Dürrheim (bim) Seit Montagmorgen ist es offiziell: Stephanie Martin ist Schulleiterin der Realschule Am Salinensee. "Ich bin glücklich und erleichtert", sagte sie, kurz nachdem sie das Schreiben mit der Zusage vom Regierungspräsidium erreicht hat.

Im September vergangenen Jahres hat Martin das Amt der Schulleiterin kommissarisch übernommen, nachdem Rektor Frank Müller zum Landesinstitut für Schulentwicklung nach Stuttgart gewechselt hat. Im Herbst wurde die vakante Stelle landesweit ausgeschrieben, woraufhin sich die 47-Jährige bewarb. "Das Bewerbungsverfahren war nicht ganz einfach", sagt Martin. Neben einem Bewerbungsgespräch und einer Unterrichtsanalyse mit Beratungsgespräch musste sie etwa eine sogenannte schwierige schulische Alltagssituation lösen. Drei Monate, von November bis Januar, dauerte das Bewerbungsverfahren.

"Von der Arbeit her verändert sich jetzt nicht viel", sagte Martin nach ihrer Zusage. 2009 kam sie als Konrektorin mit den Fächern Deutsch, Französisch und Gemeinschaftskunde an die Realschule. Zuvor war sie an der Realschule in St. Georgen tätig. Nebenbei ist Martin unter anderem Fachberaterin für Unterrichtsentwicklung beim Schulamt in Donaueschingen und Prüfungsvorsitzende für die Zweite Staatsprüfung für Realschullehrer. Weiterhin sei es ihr Ziel, die Stellung der Realschule stärken, sagte sie. "Hier lern ich gern", der Leistpruch der Schule, diene dabei als Orientierung für ihre Arbeit.