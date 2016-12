BadDürrheim Männergesangvereinsucht Sänger für Chorprojekt

Männergesangverein plant Chorprojekt zum JubiläumBis März werdennoch 23 Sänger gesucht

Bad Dürrheim – Nächstes Jahr ist es soweit: Dann feiern die Mitglieder des Männergesangvereins (MGV) Sunthausen das 125. Jubiläum ihres Chores. Kein Wunder also, dass sich die Sänger für diesen stolzen Geburtstag etwas besonderes haben einfallen lassen: Mit einem neuen Chorprojekt wollen sie das wichtige Datum zelebrieren. Doch bis dahin sind noch mindestens 23 weitere Sänger gefragt, die den Chor erweitern wollen.

"Wir suchen Sänger aus dem gesamten Kreis und darüber hinaus", sagt Vorsitzender Lothar Gail. Mitmachen am Chorprojekt zum Jubiläumskonzert am 21. Oktober 2017 kann jeder interessierte Mann. Das einzige, was er mitbringen muss, ist spürbare Freude am Singen in einer Gemeinschaft. "Professionelle Vorkenntnisse sind nicht gefragt", betont Gail. "Lust und Laune sind das Alpha und das Omega."

Das Jubiläumskonzert: Durch seine feste Verwobenheit in die sozialen Strukturen Sunthausens möchte der Männergesangverein bei seiner Jubiläumsfeier seine innige Zugehörigkeit und Verbundenheit mit dem Ort zum Ausdruck bringen. "Ich denke, dass wir – nach dem Musikverein – der zweite kulturelle Träger hier im Ort sind", sagt Lothar Gail. "Bei öffentlichen Veranstaltungen sind wir immer dabei und werden auch stets für Auftritte angefragt." Nicht nur in der 125 Jahre alten Chronik des Chores finden sich einschneidende Ereignisse; auch im Fall der derzeit 27 aktiven Sänger sind in den vergangenen Jahrzehnten Freundschaften, Menschen- und Dorfgeschichten gewachsen, haben sich prägende Momente ergeben. Diese Erinnerungen und Emotionen sollen beim Jubiläumskonzert mit einer möglichst pointierten Liedwahl an Evergreens wiedergegeben werden. Auffällig breit gefächert soll demnach auch das Repertoire der Sänger sein. Auf dem Programm stehen etwa Lieder von den österreichischen Musikern Wolfgang Ambros, Andreas Gabalier, vom Pop-Star Xavier Naidoo oder dem amerikanischen Sänger Harry Belafonte.

Für stimmgewaltige Verstärkung zum Jubiläumskonzert sollte der Männerchor des MGV bis zum 27. März auf knapp 50 Sänger anwachsen sein. Dann beginnen die Proben. Wie genau das Repertoire aussieht, wird gemeinsam entschieden. Interessierte sind im Probelokal beim alten Schulhaus in Sunthausen, Tuningerstrasse 6, montags ab 20 Uhr, herzlich willkommen. Beim Schnuppern bleibt es den Interessierten in ungezwungener Atmosphäre überlassen, sich für eine aktive Beteiligung am Jubiläumskonzert zu entscheiden. Wieso wirklich jeder eingeladen ist? Das habe mit der Philosophie des MGV zutun, so Gail: "Jeder kann singen, das ist eine Tatsache und kein Wunschdenken." Das Vereinsleben: "Unser ältester Sänger ist über 80 Jahre alt, der jüngste Mitte 40. Wir pflegen nicht nur den Gesang, sondern auch private Kommunikation, Freundschaften und ein positives Miteinander", sagt Vorsitzender Lothar Gail. Auch außerhalb der Proben singen die Mitglieder bei einem Glas Bier oder Wein gemeinsam beliebte Stücke. "Sollte sich jemand nach dem Chorprojekt entscheiden, bei uns zu bleiben, nehmen wir ihn mit offenen Armen in unserer Mitte auf", verspricht Gail. Mit diesem Vorzeichen ist es dem MGV auch gelungen, die 13-köpfige Formation "s'Ensemble" mit Musikern aus Sunthausen und der Umgebung zur instrumentalen Begleitung des Jubiläumskonzerts mit Blas- und Holzblasinstrumenten zu gewinnen.

