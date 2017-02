Bad Dürrheim Luisenklinik soll um Mutter-Kind-Station erweitert werden

Luisenklinik bekommt weiteren Gebäudeteil. Dort soll eine Mutter-Kind-Station entstehen.

Die Luisenklinik wächst: Vergangene Woche haben die Arbeiten für einen Neubau zwischen dem Bettina-Falk-Haus und der Kinder- und Jugendpsychiatrie begonnen. Neben Büros und Gruppenräumen etwa soll dort auch eine Mutter-Kind-Station entstehen.

167 Kinder haben allein im vergangenen Jahr ihre therapiebedürftigen Elternteile in die Luisenklinik begleitet. Im Fachjargon werden diese als Begleitkinder bezeichnet. "Schon lange gab es bei uns die Möglichkeit, dass Patienten ihre Kinder mitbringen", sagt Geschäftsführer Sven Wahl. Mehr und mehr werde dieses Angebot angenommen. "Oft sind die familiären Strukturen nicht mehr gegeben, dass sich ein anderes Familienmitglied während des Klinikaufenthalts der Mutter oder des Vaters um die Kinder kümmert", sagt Wahl.

Der Nachwuchs, der bislang in die Klinik mitkam, wurde meist im Zimmer des Patienten untergebracht. "Da kam es immer wieder zu Konflikten, wenn die Kinder abends noch in den Gängen getobt haben." Die Eltern können sich zudem zur Schlafenszeit des Kindes im Zimmer nur schwer räumlich abgrenzen, bei schlechtem Wetter haben die Kleinen derzeit keinen Raum, in dem sie sich zum gemeinsamen Spielen zurückziehen können. Fünf Wochen bleiben die Kinder im Durchschnitt mit ihren Eltern in der Luisenklinik. Sind sie schulpflichtig, besuchen sie in dieser Zeit die Klinikschule. Einzig an einem eigenen Domizil habe es bislang gemangelt.

Das soll nun mit dem Neubau anders werden. "Eine komplette Etage ist für die Mutter-Kind-Station geplant", sagt Wahl. Elf Zimmer sollen dort den therapiebedürftigen Eltern und ihren gesunden Kindern zur Verfügung stehen. Das Besondere: Die Zimmer können geteilt werden. "Möchte die Mutter beispielsweise abends noch lesen oder telefonieren, kann sie die Türe zischen ihrem Raum und dem der Kinder schließen", sagt Wahl. Neun Zimmer bieten Platz für Familien mit bis zu zwei Kindern, in zwei Zimmern können bis zu drei Begleitkinder untergebracht werden. "So kann der Elternteil seiner Therapie nachgehen, während am Abend und an den Wochenenden ein ganz normales Familienleben möglich ist."

Schon Ende November soll der 2500 Quadratmeter große dreigeschossige Neubau mit Tiefgarage fertig sein. Die Untergeschosse der drei Gebäude werden miteinander verbunden. Gebaut werde in Holzständerbauweise. "Das ist gleich teuer, wie wenn in Beton gebaut wird", sagt Wahl. "Allerdings wird das Raumklima besser, weil Massivholz atmungsaktiver ist als Betonwände."

Der Neubau