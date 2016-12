Lkw streift Auto beim Abbiegen

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Bad Dürrheim (sk) Bei einem Unfall auf der Kreisstraße 5734 bei Bad Dürrheim am Montag hat ein Lastwagenfahrer einen Pkw mit seinem Fahrzeug gestreift. Der 30 Jahre alte Lkw-Fahrer wollte von Richtung Marbach kommend auf die Bundesstraße 33 einfahren und ordnete sich an der Einfahrt zunächst nach links ein. Dann bog er allerdings nach rechts in Richtung Bad Dürrheim ab und streifte einen neben dem Lkw wartenden Wagen eines 49-Jährigen. Der Schaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt.