Bad Dürrheim Liane Metzger genießt einzigartige Ehrung in Berlin

Bad Dürrheimerin wird am Blutespendetag ausgezeichnet. Spree-Schifffahrt und Rikscha-Ausflug durch die Hauptstadt gehören zum Beiprogramm.

Liane Metzger aus Bad Dürrheim ist am Mittwoch im Rahmen des Internationalen Blutspendertags geehrt worden. Ausgezeichnet wurden 65 verdiente Blutspender und Helfer aus dem gesamten Bundesgebiet, davon neun aus Baden-Württemberg. In Berlin wurde den Ehrengästen ein besonderes Programm geboten. Bereits am Vortag, am 13. Juni, konnten sie das Abendessen bei einer Spree-Schifffahrt durch die historische Mitte der Hauptstadt genießen. Am Weltblutspendertag am 14. Juni stand dann zunächst eine Stadtrundfahrt mit Rikschas und Gruppenfoto am Berliner Dom auf dem Programm, bevor es zur Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommerns beim Bund ging.

Bei einem Empfang durch die Bevollmächtigte des Landes Mecklenburg Vorpommern beim Bund berichtete Transfusionsempfänger Jens Kunkel der Spendergruppe über seinen Motorradunfall und wie er dank Blutspenden überleben konnte. Am Abend fand in der Orangerie des Schlosses Charlottenburg die Ehrungsveranstaltung mit der Verleihung der Ehrenurkunden und Ehrennadeln durch DRK-Präsident Rudolf Seiters, DRK-Vizepräsidentin Donata Freifrau Schenck zu Schweinsberg und DRK-Botschafterin Carmen Nebel statt.

Liane Metzger arbeitete 26 Jahre als Apothekerin in Bad Dürrheim und ist inzwischen Rentnerin. Nebenher war sie viele Jahre ehrenamtlich im Deutschen Roten Kreuz aktiv, zuletzt als Werbe- und Organisationsreferentin beim Deutschen Roten Kreuz in Bad Dürrheim.