Bad Dürrheim Lastwagenanhänger fängt auf Autobahn bei Bad Dürrheim Feuer

Feuerwehreinsatz am Freitagmorgen auf der A81.

Zu einem Brand eines Lastwagenanhängers ist es am Freitagmorgen auf der Autobahn 81 in der Nähe des Dreiecks Bad Dürrheim gekommen. Wie die Polizei mitteilte löste vermutlich ein Reifenschaden den Brand an dem Anhänger aus. Die Feuerwehr Tuningen rückte mit zwei Fahrzeugen an und löschte den Brand. Dafür musste ein Teil der Ladung entladen und ein Loch in die Seitenwand des Anhängers geschnitten werden. Der Lastwagen wurde laut Polizei nicht beschädigt. Personen wurden keine verletzt.