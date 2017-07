Bad Dürrheim Langer Stau auf der B27/B33 bei Bad Dürrheim nach Unfall

Ein BMW fährt an einer Ampelkreuzung auf das Heck eines Volkswagens – und löst damit massive Verkehrsbehinderungen bei Bad Dürrheim aus.

Einen langen Rückstau hat ein Auffahrunfall auf der Bundesstraße B27/33 bei Bad Dürrheim am Donnerstag gegen 16.30 Uhr ausgelöst. Ein Autofahrer war mit seinem Volkswagen auf der Bundesstraße B 33 von Bad Dürrheim Richtung Villingen unterwegs gewesen. An der Ampelkreuzung staute es sich, weshalb er bremsen musste. Ein nachfolgender BMW Fahrer erkannte die Situation zu spät und prallte in das Heck des VW. Dabei verletzte sich der BMW Fahrer so schwer, das er aufwändig aus dem Fahrzeug gerettet werden musste. Mit dem Notarzt kam er dann ins Klinikum.

Die beiden Fahzeuge mussten abgeschleppt werden. Durch den Unfall kam es auf der B27/33 zu einem erheblichen Stau, der bis an die Abfahrt Hirschhalde reichte.