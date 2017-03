BadDürrheim Landjugend plant Springbreak-Party

Mit neuen Ideen wartet die Landjugend auf. Besonders spannend ist ein Projekt in der Bergweghalle.

Hochemmingen (bom) Die Landjugend Hochemmingen schlüpft am 25. März beim Kreislandjugendtag in die Gastgeberrolle. In den vergangenen drei Jahren kehrte sie jeweils als Sieger von dieser Kreisveranstaltung nach Hause. Da lag eine Bewerbung zur Durchführung der beliebten Kreisverbandsveranstaltung nahe. Die Gelegenheit ist günstig. Schließlich hat die in den vergangenen zwei Jahren nahezu komplett neu gewählte Vorstandsspitze die Gelegenheit, von den Erfahrungen ihrer Vorgänger zu profitieren, mit denen sie gemeinsam die Kreisveranstaltung organisiert. Aktuell bereiten die Hochemminger Landjugendlichen diverse Aufgaben für den Wettkampf am Nachmittag vor, der geographische Kenntnisse, soziale Kompetenz und die Allgemeinbildung spielerisch fördert. Zudem sind die Vorbereitungen für eine Springbreakparty in der Bergweghalle am Abend ab 19 Uhr am Kreislandjugendtag in vollem Gange. Seit dem vergangenen Wochenende leitet ein Vorstandstrio mit Andreas Fehrenbacher, Sarina Hettich und Laura Fischer die Landjugend. Die Wahl war notwendig geworden, da sich Ellen Springindschmitten aus beruflichen Gründen, nach zehn Jahren in führenden Vorstandsfunktionen, vom Amt der Vorsitzenden zurückzog. Neu im Vorstand ist auch Schriftführerin Sabrina Fehrenbacher. Sie folgt auf Christina Engesser, die acht Jahre lang ihr Amt ausübte. Die neue Trachtenwartin Pia Hils löst folgt auf Alexia Köbler. Der bisherige Gruppenraumkassierer Andreas Keller übergibt sein Amt an Stefan Hils. So aufregend, unterhaltsam und abwechslungsreich wie das vergangene Jahr war geht das neue Jahr für die aktuell 24 aktiven Hochemminger Landjugendlichen weiter. Nach dem Kreislandjugendtag am 25. März starten die Vorbereitungen für den Tanz in den Mai am 30. April. In der ersten Dezemberwoche sind die Landjugendlichen als Nikoläuse aktiv. Dazwischen treffen sie sich im Vereinslokal unter dem Gemeindehaus zu den wöchentlichen Gruppenabenden, bereiten sich auf die Kreisveranstaltungen und unmittelbar nach den Sommerferien auf den Wagen- und Schilderbau für das Kreiserntedankfest in Dauchingen vor.