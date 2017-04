Bad Dürrheim Landfrauen sind tatendurstig

Die Vereinsmitglieder sind mit ihrer Vorstandschaft und deren Aktionen im Vereinsleben wunschlos glücklich, so das Resümee bei der jüngsten Hauptversammlung.

Öfingen (man) Gute Stimmung bei den Landfrauen Öfingen: Die Vereinsmitglieder sind mit ihrer Vorstandschaft und deren Aktionen im Vereinsleben wunschlos glücklich, so das Resümee bei der jüngsten Hauptversammlung.

Dementsprechend motiviert gehen die Frauen auch das neue Vereinsjahr an: So steht für Samstag, 13. Mai, schon der Vereinsausflug nach Bad Wildbad zum Baumwipfelpfad im Kalender. Am Samstag, 11. November, werden die Öfinger Landfrauen wieder Ausrichter der Bezirksversammlung der Baaremer Landfrauen in der Osterberghalle sein, für die im Vorfeld wieder einige Kuchen gebacken werden müssen. Auch bei der Landschaftsputzete im Ortsteil, die für den 29. April vorgesehen ist, möchten die Landfrauen wieder mitwirken. Und natürlich sind sie auch beim Ferienprogramm dabei, so Anke Rech, Sprecherin des Vorstandsteams.

"Im vergangenen Jahr durften wir wieder viele interessante Dinge zusammen erleben", sagte Ortvorsteherin Astrid Schweizer-Engesser. Schriftführerin Freya Manger blickte in ihrem Bericht noch einmal auf die Unternehmungen der Öfinger Landfrauen zurück. So erinnerte sie etwa an die Bezirkswanderung im Unterhölzer Wald, an den Vereinsausflug ins Blühende Barock nach Ludwigsburg oder an die Abendwanderung nach Oberbaldingen, wo am Ende ein saftiges Schnitzel auf die Wanderinnen wartete. Ebenso beteiligte sich der Verein, dem 70 Mitglieder angehören, am Öfinger und Ippinger Ferienprogramm mit einer Wanderung und bewirtete bei Veranstaltungen und Festen.