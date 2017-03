Bad Dürrheim Landfrauen bleiben starke Gruppe

Eine starke Gemeinschaft sind die Unterbaldinger Landfrauen – und hoffen auf weitere junge Mitglieder

Unterbaldingen (bom) Zu acht kam der Vorstand der Landfrauen Unterbaldingen in sein Landfrauenheim und in der gleichen Größe kehrte er auch wieder Heim. Vorstandssprecherin Heidi Baumann hatte dies so nicht erwartet. Doch die Motivationskünste von Bezirksvorstandsmitglied Isabella Olveira Müller und der Zusammenhalt innerhalb der Ortsgruppe machten möglich, was vor ein paar Tagen noch undenkbar erschien.

Baumann appellierte dazu, neue Mitglieder und junge Frauen zum Mitwirken in der Ortsgruppe zu motivieren. Für die kommenden drei Jahre hat sie im Vorstand zudem die ebenfalls wieder gewählte Schriftführerin Christine Eisele und die Besitzerinnen Susanne Schleicher, Ursula Schwörer, Evamaria Guth und Valeska Brodscholl an ihrer Seite. Im Vorstand folgt Elke Schwarz auf Tanja Trächtler.

Das gesamte Jahr über stellen die 66 Mitglieder Veranstaltungen auf die Beine, unterstützen Feste. Dazu gehört etwa das Kräuterbüscheln vor Maria Himmelfahrt. Den Erlös dieser Aktion spenden die Frauen jedes Jahr für gemeinnützige Organisationen. Auch bewiesen sich die Landfrauen als zuvorkommende Gastgeberinnen, etwa während der Bezirkswanderung, die eine Rekordzahl über 120 Teilnehmerinnen auf die Ostbaar lockte. Höhepunkte in diesem Jahr werden etwa die Wanderung zum 1. Mai, das Muttertagsbasteln oder ein Ausflug nach Ulm. Renate Schwer erhielt für 30 Jahre, Rosa Bühler für 45 Jahre Vereinszugehörigkeit eine Ehrungsurkunde.