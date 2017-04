Bad Dürrheim Kurklinik Hänslehof feiert 20-jähriges Bestehen

Die Kurklinik Hänslehof in Bad Dürrheim feiert in diesem Jahr 20. Jubiläum. Dabei war der Anfang nicht gerade einfach...

Bad Dürrheim (bim) Eröffnet wurde sie ausgerechnet während der bis dahin größten Krise in der Kur-Branche. Trotzdem hat es die Mutter-Vater-Kind-Kurklinik geschafft: In diesem Jahr feiert der Hänslehof in Bad Dürrheim sein 20-jähriges Bestehen.

Begonnen hat alles 1996, als Familie Schreijäg das ehemalige Vier-Sterne-Hotel in der Hofstraße 13 kaufte und im Januar 1997 schließlich als Vorsorge- und Rehabilitationsklinik für Eltern und Kinder eröffnete. Rückblickend betrachtet war der Anfang alles andere als einfach, sind sich die Geschäftsführer Franz Schreijäg und seine Frau Siglinde einig: Die Kostenträger, also die Krankenkassen und Rentenversicherungsträger, reduzierten ihre Reha-Budgets deutlich. Doch eben diese schwierigen Startbedingungen sah das Paar als Chance, um sich mit einer modernen Klinik am Markt neu zu platzieren.

Mit Erfolg: Mehr als 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind heute in der Klinik beschäftigt, viele seit Anbeginn. Und: Mittlerweile haben sich auch die politischen Rahmenbedingungen zum Positiven gewandelt. Maßgebliche gesetzliche Änderungen wurden zugunsten der Familien vorgenommen, heißt es seitens der Geschäftsführer. Seit Jahren ist die Klinik ganzjährig zu hundert Prozent belegt. Neben den Indikationen wie Haut-, Stoffwechsel- Atemwegserkrankungen und Krankheiten der Verdauungsorgane werden Eltern insbesondere bei psychosomatischen Erkrankungen medizinisch und therapeutisch begleitet. Zu den Indikationen bei Kindern zählen etwa Entwicklungsstörungen, Emotionale sowie Psychische Störungen.

Zum Stillstand kommt die Klinik nach 20 Jahren aber nicht: Aline Schreijäg de Ortiz und Annabelle Dannecker, die Töchter des Geschäftsführerpaares, übernehmen schrittweise die Verantwortung für das Familienunternehmen. Schreijäg de Ortiz hat Gesundheitsmanagement und Gesundheitsökonomie studiert und wird den betriebswirtschaftlichen Teil des Unternehmens abdecken. Als Prokuristin leitet sie bereits die betriebliche Organisation der Klinik. Dannecker ist Sozialpädagogin und schon heute verantwortlich für den pädagogischen Bereich. Dazu gehören, neben der klinikeigenen Schule, die Betreuung von mehr als 150 Kindern sowie die sozialpädagogische Begleitung für Kinder und Jugendliche.

"Wir freuen uns auf die weitere Begleitung des Unternehmens aus der zweiten Reihe und vor allem auf die weitere unterhaltsame Zeit mit unseren Enkelkindern", sagt Siglinde Schreijäg. Es sei keine Selbstverständlichkeit, ein Unternehmen in der Familie weitergeben zu können. "Doch zunächst wird im Jubiläumsjahr gemeinsam mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und allen Geschäftspartnern gefeiert."