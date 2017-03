Bad Dürrheim Kur-Trends starten in Bad Dürrheim

Führungskräfte des Heilbäder und Kurortwesens treffen sich seit diesem Jahr in Bad Dürrheim zum Frühjahrs-Seminar

Bad Dürrheim (bim) Das war eine Premiere: 65 Akteure der Heilbäder und Kurorte in ganz Baden Württemberg sind von Donnerstag bis gestern in Bad Dürrheim zusammen gekommen, um unter dem Titel "Zukunftswerktstatt Gesundheit" über innovative Ansätze ihrer Branche zu diskutieren.

Ein Ideengeber sollte dieses neue Format einer Fachtagung sein, die in ähnlicher Form in den vergangenen gut 30 Jahren unter dem Namen "Führungsseminar" in Bad Liebenzell organisiert worden war. Jetzt kam also die Zeit für frischen Wind: "Ich bin sehr dankbar, dass wir das Seminar nun nach so langer Zeit in Bad Dürrheim durchführen können", sagte Bürgermeister Walter Klumpp in seiner Funktion als Vize-Präsident des Heilbäderverbandes Baden-Württemberg nach der Tagung. "Das Treffen hat gute Impulse gegeben."

Unter den Themenschwerpunkten Digitalisierung, Marktforschung und Statistik sowie Prävention tauschten sich die Teilnehmer – darunter etwa Bügermeister von Kurorten und Tourismus-Mitarbeiter – konkret etwa aus über den Aufwand und Wert einer Bonuskarte, dem Wandel von Touristinformationen und Kulturverwaltungen, innovative Produktentwicklung oder Personalmanagement. "Damit leisteten wir konzeptionelle Vorarbeit", sagte Fritz Link, Präsident des Heilbäderverbands. Auf lange Sicht sei es das Ziel, die Aufenthaltsdauer der Übernachtungsgäste zu verlängern.

Denn eigentlich läge ein positives Jahr hinter den Heilbädern und Kurorten im Land: "Noch nie kamen so viele Gäste in die Gesundheitszentren und Wellnesstempel wie im vergangenen Jahr." Ein Bons für Baden Würrtemberg, dass bundesweit führend ist in der Anzahl an höherprädikatierten Heilbädern und Kurorten. 24 Prozent der Übernachtungstouristen im Land hätten allein die Gäste in Heilbädern und Kurorten ausgemacht. Knapp ein Viertel seien ausländische Gäste, etwa aus der Schweiz und Frankreich. "Mit den Ergebnissen der Tagung können nun passende Produkte gestaltet werden", sagt Link. Eine Investition in eine Branche, die insgesamt die Arbeitsplätze von gut 65 000 Menschen im Land sichert.