Bad Dürrheim Kunstverein hat noch Großes vor

Zwei anstehende Großveranstaltungen waren das beherrschende Thema bei der Hauptversammlung Verein der Kunstschaffenden und Kunstfreunde Bad Dürrheims

Auf seiner Hauptversammlung blickt der Verein der Kunstschaffenden und Kunstfreunde Bad Dürrheims zwei Großveranstaltungen entgegen. Vom 14. bis 21. April findet die Osterausstellung im Haus des Bürgers in Bad Dürrheim statt, an der knapp 20 Künstler des Vereins teilnehmen. Gleichzeitig hat die Truppe die Ehre, zum 25. Jubiläum der Städtepartnerschaft mit Enghien-les-Bains, vom 23. bis zum 28. Mai im Fasnachtsmuseum Narrenschopf unter dem Motto "Was bedeutet Europa" auszustellen.

"Mit Blick auf diese Ereignisse und unsere steigenden Mitgliederzahlen kann ich nur noch mal ausdrücken, dass unser Verein äußerst aktiv und produktiv wirkt", sagt der Vorsitzende Jürgen Merk. Die Zahl der Mitglieder ist seit der Gründung vor drei Jahren von 44 auf 56 gestiegen.

Die seit dem 17. Februar von Alexander Reichert neu konzipierte Internetseite des Vereins ist inzwischen auch fast fertig. Kurios im vergangenen Jahr war auch die Feier zur Fertigstellung des 1000. Bildes von Mitglied Martin Lagrange. Achim Reichert regte zusätzlich die Stellung eines Kümmerers bei Verein der Kuntschaffenden an, welcher sich um die Mobilität manch betagten Mitglieds bemühen könnte.

Gerade auf junge, neue Mitglieder habe man es bei den Kunstschaffenden abgesehen. Ein Workshop mit Schülern oder gar die Auslobung eines Kunstpreises für die Realschule am Salinensee wurde mit einem Kunstlehrer besprochen. "Wir sind auf offene Ohren gestoßen und Begeisterung", hieß es auf der Versammlung. Mitglied Karl Lotz, welcher auch ein Kulturlotse der Kurstadt ist, könnte sich als Bindeglied auch eine Kooperation beider Organisationen auf künstlerischer Ebene vorstellen.

Einen Wermutstropfen hat der Verein zu verkraften. Die seit Gründungstagen agierende Schriftführerin Lioba Elsäßer stellte ihr Amt aus beruflichen Gründen zur Verfügung. Karl Lotz protokolliert nunmehr das Vereinsgeschehen. Vorsitzender Jürgen Merk wird in seinem Amt einstimmig bestätigt. Neben Rainer Bäuerle ist nun auch Heiner Schiermann Kassenprüfer.