Bad Dürrheim Kunst im Casa Vitale: Uta Spänle gibt Einblick in Malerei

Bad Dürrheim (sk) Eine erfolgreiche Künstlerin verrät das eine oder andere Geheimnis ihres Handwerks: Uta Spänle, ist Malerin und lebt nun im Casa Vitale in Bad Dürrheim. Für die Bewohner der Einrichtung und der Wohnanlage Wennerhof hat sie einen Malkurs gegeben – und damit vielen Teilnehmern die Berührungsängste vor der Malerei genommen.

Sie ist Mitglied der Donaueschinger Künstlergilde, hat an zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen teilgenommen und ist routiniert im Schulen von Laien. Kein Wunder also, dass die Begeisterung am Ende des ersten Malkurses von Autodidaktin Uta Spänle groß war: Jeder Teilnehmer arbeitete an seinem eigenen Kunstwerk unter der Anleitung der lokalen Malerin. Am Ende war nicht nur eine ganze Sammlung individueller Werken zusammengekommen, sondern auch schon die Vorfreude auf den nächsten Kurs von Spänle groß.

Denn: In den kommenden Wochen soll es weiter Kurse der Künstlerin in der Einrichtung geben, heißt es seitens des Casa Vitale. Interessierte auch außerhalb der Wohnanlage Wennerhof sind eingeladen daran teilzunehmen. Inspirationen durch die Werke Uta Spänles gibt es derzeit in der Seestraßen Galerie in Radolfzell. Dort stellt die gebürtige Lenzkirchnerin mit zwölf weiteren Künstler noch bis zum 1. Oktober aus. Die Werke Spänles sind über die regionalen Grenzen hinaus bekannt. Ihre bevorzugten Techniken sind Acryl und Aquarell, doch habe sie sich nie an einen festgelegten Stil gebunden gefühlt, sagt sie. Kreatives Denken ist für sie Selbstzufriedenheit, Bereitschaft Konflikte zu ertragen, sowie Mut und Ideen auch nach außen zu tragen.