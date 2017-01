Bad Dürrheim Kunst als Familiensache: Ausstellung Drei! in der Klinik Hüttenbühl

Das Ehepaar Gerhard und Friede Metzner stellt erstmals gemeinsam mit ihrer Tochter Emily ihre Gemälde aus.

Bad Dürrheim (häm) Die Liebe zur Malerei lässt sie zum Paar werden, die Kinder folgen dieser Leidenschaft. Das Ehepaar Gerhard und Friede Metzner stellt erstmals gemeinsam mit ihrer Tochter Emily ihre Gemälde aus. Schauplatz der Ausstellung unter dem Titel Drei! ist der Eingangsbereich der Klinik Hüttenbühl. Eröffnet wird sie heute um 16.30 Uhr.

14 Werke aus ihrem Refugium in Geisingen/Kirchen-Hausen stellt das familiäre Trio aus. Gemalt wird im Hause Metzner in Öl oder Aquarell, von großen Formaten bis zu Miniaturwerken in Postkartengröße. Jedes Familienmitglied hat einen eigenen Schwerpunkt entwickelt: Gerhard Metzner hat sich primär auf Landschaften spezialisiert, Ehefrau Friede fixiert sich auf surrealistische Darstellungen, gerne auch Figuren in Fantasielandschaften. Tochter Emily hat ihren Fokus auf Neuinterpretationen bekannter Kunstgrößen und deren Werke gelegt. "Es zieht sich also kein roter Faden durch die Ausstellung. Es ist ein breites Spektrum abgedeckt", sagt Gerhard Metzner.

Als freischaffende Grafikdesigner arbeitet das Ehepaar auch beruflich mit dem Nachwuchs bei Buchprojekten zusammen. Emily Metzner macht die Illustrationen, Vater und Mutter die Buchgestaltung. Sechs Kinder haben Gerhard und Friede Metzner. So richtig in die Fußstapfen tritt jedoch nur die älteste Tochter Emily. "Wir sind natürlich stolz und froh, dass sie unsere Leidenschaft aufgegriffen hat und auch so aktiv betreibt." Immerhin, ein weiterer Sohn hat als Modedesigner auch einen künstlerischen Weg eingeschlagen.

"Ein Klappstuhl auf dem Rücken, Block und Stift unter dem Arm und raus", für Friede Metzner beginnt das Zeichnen im Freien mit dem Sehen und unmittelbar Wahrgenommenen. In ihre Bilder versucht sie, eine Aussage zu packen. "Ich bin da etwas anders gepolt. Ich versuche, die pure Ästhetik meines Gegenstands so wahrheitsgetreu wie möglich wiederzugeben. Ich male nur, was ich direkt sehe", sagt Gerhard Metzner über seine Malerei, die er als Freizeitgestaltung versteht.

"Drei!", 20. Januar bis zum 17. März, Klinik Hüttenbühl, Wittmannstalstraße 5.